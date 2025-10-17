Meteo Sicilia: La settimana in corso si avvia verso un weekend dal tempo variabile sulla nostra isola. Il meteo in Sicilia sarà infatti influenzato da una graduale alternanza tra momenti di stabilità e fasi più instabili, con qualche pioggia e un calo termico moderato. Ecco nel dettaglio le previsioni giorno per giorno, da venerdì 17 a domenica 19 ottobre.

Meteo Sicilia, venerdì: nubi irregolari e piogge sparse su Messina e Palermo

La giornata di venerdì sarà segnata da una pressione in aumento e da un tempo nel complesso asciutto su gran parte della regione. Tuttavia, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti lungo i versanti settentrionali. Solo tra le province di Messina e Palermo non si escludono deboli piogge o locali rovesci, specie nelle ore centrali. Le temperature massime oscilleranno tra 17 e 25 gradi, mentre le minime resteranno pressoché stabili.

Sabato: peggioramento con piogge più diffuse

Sabato la pressione tenderà a diminuire, favorendo l’arrivo di un nuovo fronte perturbato. Fin dal mattino, si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, con cielo che diventerà coperto su tutto il territorio regionale. Le prime piogge deboli e irregolari si concentreranno sulle province occidentali, per poi estendersi nel corso della giornata verso il centro e il Sud-Est della Sicilia, dove i fenomeni potranno diventare più moderati. Le temperature massime caleranno leggermente, stabilizzandosi tra 17 e 22 gradi.

Meteo Sicilia, domenica: torna il sole con qualche nube a Sud-Est

La giornata di domenica vedrà il ritorno dell’alta pressione, con conseguente miglioramento delle condizioni meteo. Su gran parte della Sicilia il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso, salvo residui addensamenti e possibili piogge locali nel settore sudorientale. I venti soffieranno da nord, mantenendo le temperature su valori compresi tra 17 e 22 gradi, con minime notturne stabili. Un finale di weekend quindi più tranquillo, in attesa dei prossimi sviluppi atmosferici.