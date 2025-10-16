Concorsi docenti PNRR 3: Sono stati pubblicati i due decreti che avviano i concorsi docenti 2025 per titoli ed esami destinati ai ruoli del personale della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, sia per posti comuni che di sostegno.

I provvedimenti, nell’articolo 4, specificano i requisiti da possedere entro la scadenza della domanda (29 ottobre 2025), i casi in cui è possibile presentare domanda con riserva e la data entro la quale scioglierla.

Requisiti per partecipare ai concorsi docenti PNRR 3

Possono partecipare ai concorsi PNRR 3 i candidati in possesso dei seguenti titoli:

Scuola dell’infanzia e primaria : laurea abilitante in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

: laurea abilitante in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Scuola secondaria di primo e secondo grado: laurea e abilitazione specifica per la classe di concorso richiesta. È ammesso anche chi possiede una laurea e almeno tre anni di servizio (anche non continuativi) nelle scuole statali negli ultimi cinque anni, di cui uno nella classe di concorso per cui partecipa.

laurea e abilitazione specifica per la classe di concorso richiesta. È ammesso anche chi possiede una laurea e almeno tre anni di servizio (anche non continuativi) nelle scuole statali negli ultimi cinque anni, di cui uno nella classe di concorso per cui partecipa. ITP (Insegnanti tecnico-pratici): diploma valido per la classe di concorso (secondo DPR 19/2016 e DM 259/2017) oppure abilitazione specifica.

Posti di sostegno: oltre al titolo di studio, è richiesta la specializzazione sul sostegno per il grado scolastico richiesto.

Partecipazione con riserva: chi può farlo

Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Chi non risulta in possesso dei titoli richiesti potrà essere escluso in qualsiasi momento della procedura.

Scuola dell’infanzia e primaria

Possono partecipare con riserva:

coloro che hanno conseguito all’estero il titolo o la specializzazione e hanno presentato domanda di riconoscimento entro il 29 ottobre 2025;

o la specializzazione e hanno presentato domanda di riconoscimento entro il 29 ottobre 2025; i candidati iscritti ai percorsi di specializzazione INDIRE.

Non è invece prevista la partecipazione con riserva per chi ha conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria in Italia.

Scuola secondaria – posto comune

Ammessi con riserva:

candidati iscritti ai percorsi abilitanti del decreto 4 agosto 2023;

chi ha conseguito il titolo all’estero e ha presentato domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando.

Scuola secondaria – posto di sostegno

Possono presentare domanda con riserva:

candidati che hanno conseguito la specializzazione all’estero e hanno richiesto il riconoscimento entro il 29 maggio 2025;

iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE.

Concorsi docenti PNRR 3: Scioglimento della riserva

La riserva dovrà essere sciolta entro il 31 gennaio 2026.

I candidati potranno presentare la dichiarazione di avvenuto conseguimento del titolo dal 15 dicembre 2025 (ore 9:00) al 2 febbraio 2026 (ore 23:59) tramite domanda online.

Chi non scioglie la riserva o non comunica nei tempi previsti verrà escluso dal concorso.

Durante l’attesa dello scioglimento, i candidati non potranno essere convocati per le prove orali.