Concorso Ministero dell’Agricoltura: il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato un nuovo bando di concorso per dirigenti, con assunzioni a tempo indeterminato a partire dal 2025.

Si tratta di un’importante opportunità per laureati che aspirano a entrare nella dirigenza pubblica.

Il concorso Ministero dell’Agricoltura 2025 prevede infatti il reclutamento di 6 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con inserimento stabile nella struttura amministrativa del MASAF.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro l’8 novembre 2025 esclusivamente online

Concorso Ministero dell’Agricoltura, i posti disponibili

Il bando prevede 6 assunzioni a tempo indeterminato per figure dirigenziali, suddivise come segue:

5 dirigenti da assegnare alla Sezione Agricoltura – Codice 01

1 dirigente con competenze chimiche da assegnare alla sezione ICQRF – sede di Catania – Codice 02

Le figure selezionate avranno un ruolo strategico nel coordinamento e nella gestione delle politiche agricole e dei controlli agroalimentari, contribuendo alla tutela della qualità e della sicurezza alimentare in Italia

Concorso Ministero dell’Agricoltura, i requisiti per partecipare

Possono partecipare al concorso per dirigenti del Ministero dell’Agricoltura i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

assenza di condanne penali o provvedimenti di destituzione da pubbliche amministrazioni.

Inoltre saranno richiesti dei titoli di studio specifici per poter inviare domanda:

per il Codice 01 (Agricoltura) : diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in qualsiasi disciplina idonea;

: diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale in qualsiasi disciplina idonea; per il Codice 02 (ICQRF – Catania): laurea magistrale in una delle seguenti classi:

LM-6 (Biologia), LM-7 (Biotecnologie agrarie), LM-8 (Biotecnologie industriali), LM-9 (Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), LM-13 (Farmacia e farmacia industriale), LM-54 (Scienze chimiche), LM-61 (Scienze della nutrizione umana), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale), LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio).

Sarà inoltre richiesta esperienza lavorativa pregressa:

essere dipendenti di ruolo nella Pubblica Amministrazione con almeno 5 anni di servizio (ridotti a 3 se in possesso di dottorato o diploma di specializzazione);

(ridotti a 3 se in possesso di dottorato o diploma di specializzazione); possedere già una qualifica dirigenziale con almeno 2 anni di esperienza ;

con almeno ; aver svolto incarichi dirigenziali per almeno 5 anni in amministrazioni pubbliche;

oppure avere almeno 4 anni di servizio continuativo in organismi internazionali in posizioni apicali

Concorso Ministero dell’Agricoltura, come si svolge la selezione

Il concorso Ministero dell’Agricoltura 2025 si articola in tre fasi di valutazione:

Prova preselettiva. Potrà essere organizzata dal MASAF qualora il numero di domande superi la soglia prevista. Consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla , per verificare le conoscenze sulle materie indicate nel bando. Si ricorda che non sarà prevista la pubblicazione anticipata della banca dati dei quesiti.

Due prove scritte. Una p rima prova teorica (4 ore) con tre quesiti a risposta sintetica su materie di diritto amministrativo, legislazione agricola, economia e organizzazione pubblica. Una s econda prova teorico-pratica (4 ore), con analisi e soluzione di casi gestionali per valutare le capacità decisionali e di problem solving.

Infine una prova orale. Consisterà in un colloquio finale verterà sulle stesse materie delle prove scritte e su ulteriori argomenti comuni, tra cui: tecnologie informatiche e digitali, codice di comportamento del MASAF, normativa su trasparenza e anticorruzione, conoscenza della lingua inglese, con verifica del livello di competenza linguistica.

Concorso Ministero dell’Agricoltura, come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso del Ministero dell’Agricoltura deve essere inviata esclusivamente online entro l’8 novembre 2025, tramite il portale inPA.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Durante la compilazione sarà richiesto di:

selezionare il codice del profilo (01 o 02);

caricare i documenti richiesti (curriculum, titolo di studio, eventuali certificazioni);

effettuare il versamento di 15,00 euro come quota di partecipazione.

Si consiglia di utilizzare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali. Chi non possiede una PEC può attivarne una rapidamente online