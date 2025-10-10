Catania, sole e clima mite: ma nel weekend torna l’instabilità. Per i catanesi, il meteo è quasi una questione d’identità. E questa settimana regalerà ancora giornate dal sapore estivo, ideali per un caffè in piazza o una passeggiata sul lungomare. Tuttavia, tra sabato e domenica, anche a Catania si avvertiranno gli effetti di una circolazione instabile in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Ecco cosa aspettarsi nel dettaglio.

Venerdì 10 ottobre; si resiste con il sole, ma cambiano le correnti

A Catania la giornata di venerdì sarà ancora soleggiata e gradevole. Tuttavia, dal pomeriggio, correnti umide orientali potrebbero portare un aumento della nuvolosità soprattutto nelle aree interne della provincia, come la zona dell’Etna e dei paesi pedemontani. In città, però, prevarrà ancora il bel tempo, con temperature comprese tra i 16°C di minima e i 25°C di massima.

Sabato 11 ottobre; attenzione ai rovesci pomeridiani sull’interno

Sabato si assisterà a un moderato cambiamento: se sulla fascia costiera di Catania il cielo resterà in gran parte sereno o poco nuvoloso, nelle zone interne della provincia, specie nel primo entroterra, potrebbero verificarsi rovesci isolati dal pomeriggio. Si tratterà comunque di fenomeni brevi e localizzati. Il clima resterà mite, con venti deboli e temperature in linea con i giorni precedenti.

Domenica 12 ottobre; torna il sereno, ideale per gite sull’Etna

Domenica il tempo tornerà a stabilizzarsi anche sul Catanese. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque, dalle spiagge alla zona etnea, con condizioni ideali per una gita fuori porta o una passeggiata a Villa Bellini o lungo via Etnea. Nessuna variazione significativa nelle temperature, che si manterranno su valori autunnali molto gradevoli.

Meteo catanese, tra sole e brevi sorprese

La settimana si chiude con un meteo che, pur annunciando qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne, non rovinerà i piani dei catanesi. Il sole continuerà a essere protagonista, soprattutto in città, con temperature ideali per vivere appieno l’autunno etneo. L’instabilità sarà solo una breve parentesi: i catanesi, almeno per ora, possono tenere l’ombrello chiuso.

