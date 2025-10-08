Le ciminiere si illuminano per Dislessia e Salute Mentale: eventi e significato a Catania. L’8 e il 10 ottobre 2025, il complesso delle Ciminiere a Catania si vestirà di colori simbolici per due importanti ricorrenze: la Giornata internazionale della dislessia e la Giornata mondiale della salute mentale. Queste iniziative rappresentano un segnale forte di impegno civico e sociale, in linea con le direttive della Città metropolitana di Catania, che celebra attraverso il “calendario civico” una serie di eventi dedicati ai diritti, alla memoria e all’inclusione.

L’8 ottobre: la luce azzurra per la dislessia

In occasione della Giornata internazionale della dislessia, l’8 ottobre le Ciminiere si illumineranno di azzurro, colore che richiama la campagna internazionale “Unite for Dyslexia” (“Uniti per la dislessia”). Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come la dislessia, sottolineando che si tratta di una diversa modalità di apprendimento, non di una malattia.

La Settimana Nazionale della Dislessia, in programma dal 6 al 12 ottobre, è dedicata quest’anno alla campagna “Dislessia. Solo un altro modo di vedere il mondo”. Il simbolo scelto sono grandi occhiali azzurri, metafora dello sguardo unico e speciale di chi vive con la dislessia. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e supporto, riconoscendo segnali predittivi e offrendo strumenti di sostegno adeguati.

Il 10 ottobre: il verde per la salute mentale

Due giorni dopo, il 10 ottobre, le Ciminiere si illumineranno di verde per celebrare la Giornata mondiale della salute mentale. Questa ricorrenza internazionale è un invito a combattere lo stigma e le discriminazioni legate ai disturbi mentali, promuovendo una cultura di rispetto e attenzione per il benessere psicologico.

Attraverso l’illuminazione verde, simbolo di speranza e rinnovamento, la città di Catania vuole sottolineare l’importanza di riconoscere la salute mentale come parte integrante della salute complessiva e favorire interventi e politiche inclusive.

Il calendario civico di Catania: un impegno per i valori sociali

Le iniziative alle Ciminiere rientrano nel “calendario civico” della Città metropolitana di Catania, un programma di eventi dedicati a tematiche civili, diritti umani, memoria storica e lotta alle discriminazioni. Questo calendario, che integra il calendario religioso, rappresenta un impegno laico per celebrare i valori democratici e promuovere una cittadinanza attiva e consapevole.

“ La dislessia non è una condizione, ma una caratteristica”, premette Urdanch, pedagogista famosa in tutta Italia. “Parlare di condizione implica il concetto di patologia, di malattia. In realtà, la dislessia è una caratteristica dell’apprendimento: una modalità diversa di acquisire e organizzare le informazioni”.

Dislessia: un diverso modo di apprendere, non una malattia

La dislessia è una caratteristica neurobiologica che determina una modalità diversa di acquisire e organizzare le informazioni. Non si tratta di un disturbo da curare, ma di una neurodivergenza che richiede attenzione pedagogica e strumenti specifici per il successo scolastico e personale.

I segnali predittivi della dislessia possono manifestarsi già nella scuola dell’infanzia, come difficoltà nella memoria di lavoro o nella pianificazione di compiti semplici. È fondamentale che insegnanti e famiglie siano preparati a riconoscerli e a intervenire con strategie educative mirate.

Il diritto allo studio e le opportunità per gli studenti con DSA

La legge italiana 170/2010 tutela il diritto allo studio degli studenti con dislessia e altri disturbi specifici dell’apprendimento, garantendo pari opportunità. Gli atenei, secondo le linee guida del MIUR, devono predisporre forme didattiche e modalità di valutazione adeguate, incluse misure speciali per test di ammissione e esami, su presentazione della certificazione diagnostica.

Queste misure consentono agli studenti con DSA di completare con successo il proprio percorso universitario, valorizzando le loro potenzialità e superando le difficoltà legate alla lettura e alla scrittura.

Impegno collettivo, inclusione e consapevolezza

L’illuminazione delle Ciminiere di Catania di azzurro e verde è molto più di un gesto simbolico: è un invito a tutta la comunità a riflettere sull’importanza dell’inclusione, della salute mentale e del riconoscimento delle diversità cognitive. Solo attraverso la sensibilizzazione e il sostegno concreto sarà possibile costruire una società più equa, rispettosa.