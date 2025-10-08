Bonifici istantanei obbligatori: Da oggi tutte le banche saranno tenute a consentire ai clienti di effettuare bonifici istantanei, già obbligatori in ricezione dal gennaio scorso.

Il trasferimento del denaro dovrà avvenire entro 10 secondi, con costi non superiori a quelli di un bonifico ordinario. Lo ricorda la Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani), sottolineando che la nuova modalità “è irrevocabile ma garantisce velocità, disponibilità continua e maggiore trasparenza”.

Cos’è il bonifico istantaneo

Il bonifico istantaneo è un trasferimento di denaro in tempo reale: il beneficiario riceve i fondi in circa dieci secondi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche nei festivi. È disponibile in tutti i Paesi dell’area Sepa (Single Euro Payment Area) e può essere effettuato in filiale, tramite home banking o app mobile.

A differenza del bonifico tradizionale, che può subire ritardi nei weekend o nei giorni festivi, quello istantaneo viene accreditato immediatamente, anche di notte.

Bonifici istantanei obbligatori: Nuove regole di sicurezza

Con l’entrata in vigore delle nuove norme, le banche dovranno verificare automaticamente la corrispondenza tra nome del destinatario e Iban. In caso di discrepanza, il cliente sarà avvisato in tempo reale. Tuttavia, se deciderà di confermare comunque l’operazione, la banca sarà esonerata da responsabilità. Ogni istituto potrà inoltre stabilire limiti giornalieri o mensili sia per il numero di operazioni sia per gli importi trasferibili.

I vantaggi: velocità e comodità

I benefici principali sono tre:

Velocità, con accredito immediato dei fondi;

Disponibilità continua, senza interruzioni nei festivi;

Comodità, utile per trasferire denaro tra privati, pagare bollette, ricaricare carte prepagate o effettuare acquisti online in tempo reale.

Bonifici istantanei obbligatori: Sicurezza e tutele

Il nuovo sistema offre maggiore protezione grazie al controllo automatico dei dati del beneficiario, riducendo così errori e frodi. Resta però un aspetto cruciale: il bonifico istantaneo è irrevocabile. Una volta inviato, non può essere annullato né recuperato, salvo accordo diretto con il destinatario.

Come evitare truffe

Per evitare raggiri, gli esperti consigliano di: