Contratto edili Sicilia: È stata presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo provinciale dei lavoratori edili della Sicilia, scaduto da otto mesi. I sindacati Fillea, Filca e Feneal hanno avviato il confronto con l’Ance, l’associazione dei costruttori edili, esponendo le loro proposte su voci stipendiali e prestazioni della Cassa Edile. Tra i punti centrali ci sono la riqualificazione delle indennità di mensa, trasporto e trasferta, oltre al rinnovo e all’aumento di tutte le prestazioni erogate ai lavoratori. Gli esponenti sindacali sottolineano come il rinnovo del secondo livello della contrattazione sia fondamentale per sostenere un settore che, nonostante un leggero calo dopo il superbonus, mantiene livelli occupazionali significativi grazie a opere strategiche legate alle infrastrutture e ai fondi Pnrr.

Contratto edili Sicilia: Indennità mensa, diritto allo studio e nuove tutele

Una delle principali novità riguarda l’indennità di mensa, che i sindacati propongono di aumentare da 5,29 a 8 euro al giorno, erogata direttamente dalla Cassa Edile tramite buono pasto, per garantire un pasto adeguato a tutti i lavoratori. Inoltre, si prevedono nuove prestazioni legate al diritto allo studio, contributi per attività sportive e l’introduzione di due nuove indennità obbligatorie per categorie specifiche di lavoratori come restauratori e operatori in fune. Queste misure mirano a migliorare le condizioni di lavoro e a tutelare economicamente tutti i lavoratori edili della Sicilia.

Fondo antiracket per le imprese: una novità unica in Sicilia

La grande novità proposta dai sindacati è l’istituzione di un fondo antiracket dedicato alle imprese del settore edile, un unicum in Sicilia. Questa iniziativa nasce dalle recenti vicende legate al racket nell’isola, come il blitz alla Noce che ha portato in carcere due esattori del pizzo, e mira a offrire un supporto concreto alle aziende vittime di estorsione. Secondo i rappresentanti sindacali, il fondo rappresenta un passo importante per rafforzare la legalità nel settore delle costruzioni e supportare le imprese locali. Nei prossimi giorni proseguiranno le interlocuzioni con l’Ance per definire tutti i dettagli e arrivare a un accordo finale che includa tutte le proposte avanzate dai sindacati.