Concorso Ministero degli Esteri: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha riaperto i termini per partecipare al concorso pubblico destinato all’assunzione di 200 assistenti amministrativi, contabili e consolari (codice ACC). La decisione arriva a seguito della sentenza n. 3619/2025 del Tribunale di Milano, che ha imposto la modifica del bando per estendere la partecipazione anche a cittadini europei e di Paesi extra UE in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Si tratta di un’occasione importante per chi desidera intraprendere una carriera stabile nella pubblica amministrazione, soprattutto perché per accedere al concorso è sufficiente il diploma di scuola superiore. Il nuovo termine per presentare la domanda è fissato al 22 ottobre 2025. Di seguito, le informazioni utili da conoscere per partecipare alla selezione.

Concorso Ministero degli Esteri: la riapertura dei termini e la modifica del bando

La riapertura del concorso MAECI deriva dalla necessità di garantire pari opportunità di accesso ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La sentenza del Tribunale di Milano ha infatti riconosciuto come discriminatorio il requisito della sola cittadinanza italiana previsto nel bando originario, pubblicato a febbraio 2025. Di conseguenza, il Ministero ha modificato il decreto n. 5115/56-bis del 10 febbraio 2025, riaprendo i termini per la presentazione delle domande esclusivamente ai candidati non italiani che possedevano i requisiti già al 12 marzo 2025, data di scadenza iniziale. La riapertura è valida per venti giorni dalla pubblicazione del provvedimento sulla piattaforma InPA, dove è disponibile tutta la documentazione aggiornata.

Concorso Ministero degli Esteri: i requisiti e come presentare la domanda

Per accedere al concorso è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre ai requisiti generali di età e idoneità previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici. La domanda deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale InPA, compilando l’apposito format online entro le ore 23:59 del 22 ottobre 2025. È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro. Per completare la candidatura sono inoltre richiesti lo SPID e una PEC personale. L’invio della domanda per ciascun codice concorso consente di concorrere all’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli del MAECI, offrendo ai diplomati una concreta prospettiva di inserimento nel settore pubblico.

Concorso Ministero degli Esteri: le prove

Il concorso, gestito da Formez PA, prevede una prova scritta, una prova orale e una prova facoltativa di lingua straniera. La prova scritta consiste in 40 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti, su materie come diritto consolare, diritto pubblico, contabilità di Stato e lingua inglese, oltre a test di logica e quesiti situazionali. È considerata superata con un punteggio minimo di 21/30. La prova orale, dal contenuto interdisciplinare, valuta le competenze del candidato anche attraverso una conversazione in inglese e in una seconda lingua a scelta tra otto disponibili. Infine, chi desidera può sostenere una prova facoltativa in ulteriori lingue straniere, con la possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo fino a 7 punti.

Per maggiori e più dettagliate informazioni, si consiglia comunque un’approfondita lettura del bando ufficiale.