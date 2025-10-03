Meteo Sicilia: Il Meteo Sicilia del primo weekend di ottobre si presenta piuttosto variegato, con giornate in prevalenza stabili ma segnate da qualche fase di instabilità, soprattutto nella provincia di Messina e lungo i settori settentrionali. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali, con massime comprese tra i 19 e i 27 gradi e minime in lieve calo, segno di un autunno che avanza. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Venerdì: instabilità a tratti e mare agitato

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da tempo a tratti instabile. Nubi e precipitazioni interesseranno soprattutto la provincia di Messina, dove non si escludono locali rovesci. Altrove prevarrà un cielo poco nuvoloso o sereno. I venti soffieranno forti da nord, generando mareggiate lungo la costa tirrenica. Le temperature oscilleranno tra i 14 e i 23 gradi, con valori più alti nelle zone costiere e più bassi nelle aree interne. Sarà una giornata da seguire con attenzione per chi si sposterà in auto o via mare.

Meteo Sicilia, sabato: alta pressione e sole prevalente

Per la giornata di sabato, il Meteo Sicilia sarà governato da un regime di alta pressione. Ciò significa che il sole tornerà protagonista su gran parte della regione, con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube potrà comparire nelle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature massime saranno comprese tra 16 e 23 gradi, con minime in ulteriore calo notturno. Ottime condizioni anche per le attività all’aperto, con mari in graduale attenuazione delle agitazioni del giorno precedente.

Domenica: clima stabile e temperature gradevoli

Domenica si conferma il trend positivo: l’alta pressione continuerà a garantire condizioni di stabilità atmosferica. Il cielo sarà per lo più sereno, con lievi annuvolamenti sparsi ma senza rischio di piogge. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 26 gradi, valori ideali per una giornata di svago all’aperto o per gite lungo le coste. Anche i venti tenderanno a calare di intensità, rendendo più tranquillo il mare. Nel complesso, un finale di weekend piacevole e tipicamente autunnale