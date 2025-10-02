Censimento Istat 2025: Dal 6 ottobre 2025 prenderà ufficialmente il via il Censimento della popolazione e delle abitazioni promosso dall’Istat in collaborazione con i comuni italiani. Anche il Comune di Catania parteciperà attivamente alle operazioni, coinvolgendo i cittadini selezionati a campione. Il censimento è un’attività statistica fondamentale per conoscere la realtà demografica e sociale del Paese: serve infatti a raccogliere dati aggiornati su famiglie, abitazioni e caratteristiche della popolazione, fornendo informazioni preziose per la programmazione delle politiche pubbliche.

Le tre tipologie di rilevazione

Il Censimento Istat 2025 si articolerà in tre diverse modalità:

Rilevazione areale – Componente A: riguarderà alcune abitazioni selezionate a campione e sarà svolta dal 6 ottobre al 18 novembre 2025 direttamente a domicilio, da rilevatori comunali muniti di tablet e tesserino di riconoscimento. Rilevazione areale – Componente L2: interesserà un campione di persone che dovranno compilare un questionario. La risposta potrà avvenire:

online, tramite credenziali Istat, Spid o Cie , dal 6 ottobre all’11 novembre 2025;in presenza o

, dal 6 ottobre all’11 novembre 2025;in presenza o via telefono, dal 12 novembre al 23 dicembre 2025, con l’aiuto di un rilevatore o di un operatore presso il Centro comunale di rilevazione (Ccr).

3. Rilevazione da lista: obbligatoria per legge (D.Lgs. n. 322/1989), coinvolgerà un campione di famiglie. Anche in questo caso sarà possibile rispondere online, dal 6 ottobre al 9 dicembre 2025, oppure in presenza, dal 12 novembre al 23 dicembre 2025. In caso di mancata risposta sono previste sanzioni amministrative.

Assistenza ai cittadini

Durante tutto il periodo del censimento sarà attivo il Centro comunale di rilevazione (Ccr) presso il Centro direzionale San Leone, in via Alessandro La Marmora 23 – padiglione D, 1° piano. Qui i cittadini coinvolti potranno compilare i questionari con il supporto del personale comunale, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17.

Sarà inoltre operativo l’Ufficio di statistica comunale, con gli stessi orari, per fornire chiarimenti e assistenza.

Numero verde e contatti utili

Per informazioni sul Censimento Istat 2025, i cittadini possono chiamare gratuitamente il numero unico 1510, attivo dal 29 settembre al 23 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21. È inoltre possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Istat: www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni.

Per il Comune di Catania sono disponibili i numeri 095.7424383 – 4421 – 4361.