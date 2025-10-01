L’Università degli Studi di Catania ha ufficialmente aperto le domande per il contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede durante l’anno accademico 2024/2025. Il bando, pubblicato in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), mette a disposizione una parte del fondo nazionale di 16,2 milioni di euro destinato agli studenti delle università statali italiane.

Il termine ultimo per presentare la richiesta è il 13 ottobre 2025 alle ore 23:59, tramite la piattaforma online del Portale Studenti.

Chi può richiedere il contributo affitto Unict 2025?

Possono accedere al contributo tutti gli studenti e studentesse fuori sede iscritti all’Università di Catania per l’anno accademico 2024/25, con un ISEE non superiore a 20.000 euro. Il bando è rivolto a chi ha effettivamente sostenuto costi per l’affitto di un immobile ad uso abitativo, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, e non appartenente al nucleo familiare.

Sono previsti requisiti specifici di merito: ad esempio, chi si iscrive al secondo anno deve aver conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto dell’anno precedente, mentre chi è agli anni successivi deve aver totalizzato almeno 25 CFU nei 12 mesi precedenti.

Documenti da allegare alla domanda

Durante la procedura online sarà necessario caricare diversi documenti in formato pdf, tra cui:

Copia del contratto di locazione e ricevuta di registrazione;

e ricevuta di registrazione; Quietanze di pagamento dell’affitto (bonifici, ricevute fiscali);

dell’affitto (bonifici, ricevute fiscali); ISEE universitario (ISEEU) o, se necessario, ISEE parificato o ISEE corrente;

o, se necessario, ISEE parificato o ISEE corrente; In caso di alloggio in strutture come collegi universitari, residence o istituti religiosi, è sufficiente presentare documentazione che attesti la durata, l’importo pagato e i dati della struttura.

È fondamentale che tutta la documentazione sia chiara, completa e leggibile, pena l’esclusione automatica dalla graduatoria.

Esclusioni e incompatibilità: attenzione ai dettagli

Non potranno partecipare coloro che per l’a.a. 2024/25 risultano beneficiari della borsa di studio ERSU come fuori sede con quota integrativa per servizio abitativo o che abbiano ottenuto un posto letto in residenza universitaria.

Invece, chi ha ricevuto la borsa ERSU come pendolare o fuori sede senza quota alloggio può tranquillamente fare richiesta. È inoltre fondamentale non ricevere altri contributi pubblici per l’alloggio, per evitare sovrapposizioni incompatibili con la normativa.

Come fare domanda: istruzioni passo dopo passo

La domanda si presenta esclusivamente online, accedendo al Portale Studenti dal sito ufficiale www.unict.it. Dopo il login con Codice Fiscale e PIN, si dovrà selezionare la voce “Contributo per l’alloggio” e compilare il modulo entro la scadenza.

Il sistema permetterà modifiche e allegati fino al 13 ottobre 2025 alle ore 23:59, termine improrogabile. L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato entro il 16 ottobre 2025, con possibilità di presentare istanza di riesame entro sei giorni dalla pubblicazione, per chi risulti escluso. Per ulteriori dettagli e informazioni leggi il bando ufficiale.

Un’opportunità da non perdere per studiare senza pesi extra

Questa iniziativa rappresenta una concreta possibilità di alleggerire il carico economico sulle spalle di chi sceglie di studiare lontano da casa. Il contributo, variabile in base al numero totale di richiedenti e ai fondi disponibili, può fare la differenza nella gestione delle spese quotidiane, favorendo l’inclusione e il diritto allo studio.

L’Università di Catania, inoltre, dimostra con questo bando il proprio impegno nel promuovere equità, inclusività e accesso all’istruzione, attraverso un linguaggio rispettoso e un sostegno mirato.

Se rientri nei requisiti, non aspettare l’ultimo giorno: prepara i documenti, controlla la tua posizione e invia la domanda per non perdere questa preziosa occasione.