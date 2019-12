UNICT – Sito e portale studenti offline: problemi alla rete dell’Ateneo

Continuano i malfunzionamenti ai servizi online Unict. In particolare, da stamattina sembrerebbero non raggiungibili sia il sito dell'Università che quelli del Portale Studente Smart_Edu.

Portale studente e sito dell’Università di Catania in tilt sin dalle prime ore di stamattina. Diversi utenti hanno riportato malfunzionamenti che, diversamente dal solito, non riguarderebbero soltanto Smart_Edu, su cui spesso si scatenano polemiche circa i guasti, in particolare quelli che avvengono in prossimità di scadenze importanti, quali esami e sessioni di laurea.

Né il sito dell’Ateneo, né quelli dei dipartimenti, dunque, sarebbero raggiungibili, così come offline è anche il portale studenti. Sono ancora ignote le cause dei malfunzionamenti, tuttavia di certo c’è che non è la prima volta che capitano.

AGGIORNAMENTO: a seguito di una successiva verifica, il guasto sembrerebbe risolto. Sia il sito dell’Ateneo che il portale studenti sono raggiungibili dagli utenti, così come è stata ripristinata la connessione per i siti dei vari dipartimenti dell’Università di Catania.