Il portale studenti è la chiave e il punto di riferimento di ogni studente universitario: ecco di cosa si tratta, come funziona e per cosa è utile.

Ci saranno forse poche certezze nella vita di ogni studente universitario che si rispetti, tuttavia quello che non mancherà mai sarà il Portale Studenti. Si tratta del mezzo che rende possibile l’accesso al mondo dell’Università, ma anche del sistema che permette di procedere agli appelli di esami e alle principali questioni burocratiche legate al percorso di studi. Tuttavia, per lungo tempo, il funzionamento del portale rimane oscuro a molti studenti universitari. Ecco dunque una guida sul Portale Studenti dell’Università di Catania.

Perché il Portale Studenti?

Al giorno d’oggi, il portale ricopre numerose funzionalità legate all’ambito universitario. Considerando la progressiva e sempre più evidente digitalizzazione delle procedure burocratiche e non, il portale è infatti diventato uno strumento fondamentale per ogni studente universitario.

Attraverso il suo uso è possibile procedere all’immatricolazione all’ateneo prescelto, o ancora si può rinnovare l’annuale iscrizione o controllare le eventuali tasse da pagare. Si possono anche avviare richieste e procedure che prevedono la via telematica, o visualizzare i propri dati anagrafici e reddituali.

Come registrarsi?

Il primo passo per accedere al portale è quello della registrazione. Nel caso dell’Università di Catania, il portale è raggiungibile collegandosi al sito studenti.smartedu.unict.it, dove si verrà reindirizzati alla pagina di Login. Nella stessa schermata iniziale sarà possibile accedere nel caso in cui si possiedano già le credenziali, o si può procedere con la registrazione.

La procedura di iscrizione al portale (che non prevede automaticamente l’iscrizione all’università) è abbastanza semplice in quanto guidata. Bisognerà infatti inserire i dati richiesti, principalmente anagrafici, come in una classica registrazione a qualsiasi sito. Successivamente, per accedere al portale bisognerà recarsi sulla pagina di Login e utilizzare il proprio codice fiscale e il pin di accesso che verrà fornito.

Immatricolazione, iscrizione e ammissione

Come detto precedentemente, il portale studenti necessita di essere utilizzato per numerose situazioni. Tuttavia, ecco una spiegazione delle principali questioni per il quale è utile accedere al portale.

Una delle principali funzioni è certamente quella dell’iscrizione e dell’immatricolazione. Attraverso il portale è infatti possibile rinnovare ogni anno la propria iscrizione all’anno accademico oppure immatricolarsi nell’ateneo. In entrambi i casi sono previste delle sezioni dedicate all’interno della piattaforma, e per ognuno di essi basterà seguire le indicazioni fornite per completare la procedura.

Inoltre, dal portale è anche possibile iscriversi ai test di ammissione all’Università. Anche in questo caso basterà recarsi nell’apposita scheda dedicata e seguire la procedura verso la quale si verrà indirizzati.

Piano di studi, esami e tasse

Altro uso del portale riguarda il piano di studi. Accedendo alla piattaforma è possibile visualizzare la propria carriera, gli esami sostenuti e il piano completo dei corsi da seguire. Lo stesso piano di studi va compilato online, secondo le scadenze e le procedure indicate dall’Università di Catania. Inoltre, è anche possibile visualizzare i voti ottenuti negli esami sostenuti, i codici delle materie e la media per il conseguimento del titolo.

Ulteriore necessità per accedere al portale è quello della visualizzazione di appelli d’esame e della rispettiva prenotazione. Dal portale è infatti possibile visualizzare gli appelli disponibili per la sessione di esame, ma anche procedere alla prenotazione all’appello per il quale si è intenzionati a sostenere la prova.

Il portale è inoltre fondamentale per quanto riguarda le tasse universitarie. Attraverso la piattaforma è infatti possibile visualizzare il prospetto delle tasse da pagare per l’anno accademico in corso. Si può inoltre procedere al pagamento online dei contributi o si può scaricare l’opportuno avviso o bollettino per effettuare il pagamento negli sportelli preposti. Sempre per quanto riguarda questo ambito, il portale permette anche di visualizzare lo storico dei pagamenti effettuati, in modo da avere sempre presente quali tasse sono state pagate.

Laurea

Infine, ma non per importanza, il portale è fondamentale per effettuare tutte le procedure burocratiche necessarie per conseguire la laurea. Attraverso la piattaforma è infatti possibile procedere passo dopo passo al compimento delle varie pratiche: dalla richiesta tesi alla domanda di laurea, perfino il caricamento della tesi va effettuato online, secondo le indicazioni fornite dall’ateneo.