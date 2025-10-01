Meteo Sicilia: dopo giorni e mesi di sole e cieli sereni, ritorna il maltempo in Sicilia! La Protezione Civile ha diramato per oggi un’allerta meteo gialla, segnalando un peggioramento delle condizioni atmosferiche per le successive 24-36 ore. Sono infatti previste forti precipitazioni a carattere temporalesco, soprattutto nelle zone centro- occidentali. Di seguito le previsioni meteo per oggi.

Meteo Sicilia, le previsioni per oggi

Per la giornata di oggi, è previsto un brusco calo della pressione atmosferica su tutta la Regione! Si attendono quindi forti temporali su tutti i capoluoghi siciliani. Le uniche città in cui si avrà solo qualche pioggia e schiarita saranno le città di Trapani e di Palermo, nel resto della Sicilia si prevedono intense precipitazioni, e violenti temporali, che dureranno per tutto l’arco della giornata.

Nonostante ciò, le temperature non si abbasseranno di molto. Per questa giornata di oggi le città più calde saranno quelle di Catania, con 24 gradi di massime e 20 gradi di minima, a seguire la città di Siracusa con una massima di 24 gradi e una minima di 18 gradi.

Meteo Sicilia, le previsioni per Catania

Per la giornata di allerta meteo di oggi, sono previsti a Catania forti temporali durante quasi tutto l’arco della giornata!

Nella nostra città di Catania, le forti piogge hanno interessato la città già dalle prime ore della giornata. Secondo le previsioni meteo, i forti rovesci, a carattere temporalesco, dureranno fino a mezzogiorno. Nelle ore successive sarà atteso ancora qualche rovescio sparso, a di intensità moderata, destinati ad attenuarsi entro il primo pomeriggio. Un vero miglioramento si avrà dalle ore 18.00 in poi. Infine, la serata si preannuncerà senza alcun tipo di rovescio ma con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi.

Per la giornata di di giovedì il maltempo sarà solo un ricordo. Infatti sulla nostra città di Catania tornerà a splendere il sole e non vi sarà alcun tipo di precipitazione!

Meteo Sicilia, le previsioni per giovedì

Per la giornata di giovedì il sole tornerà a splendere su quasi tutti i capoluoghi siciliani. Si avrà solo qualche precipitazione nella città di Messina e Palermo, dove sono previste piogge e schiarite. Nel resto della Sicilia si prevede una giornata serena o al massimo poco nuvolosa e per quanto concerne le temperature si manterranno ancora alte. La città più calda sarà Siracusa con 24 gradi di massima e 14 gradi di minima a seguire Agrigento con 24 gradi di massima e 15 gradi di minima.