Anche per quest’anno l’Università di Catania offrirà un servizio di counseling psicologico gratuito e dedicato agli studenti e alle studentesse che stanno attraversando momenti di difficoltà. Questo servizio è stato pensato per supportare chiunque stia vivendo situazioni che possano influenzare il proprio benessere psicologico o il rendimento accademico, da problemi di ansia da esame, problemi relazionali, difficoltà di concentrazione o altre sfide emotive.

Un supporto psicologico gratuito

Il servizio include incontri individuali e attività di gruppo, che si svolgono sia in presenza che online, in modo da rendere più accessibile il supporto per tutti gli studenti. Durante questi colloqui, gli studenti hanno l’opportunità di acquisire strumenti e strategie utili per affrontare lo stress, gestire la procrastinazione e superare altre problematiche che potrebbero ostacolare il loro percorso di studi.

Per accedere al servizio o prenotare un colloquio sarà possibile farlo cliccando qui.

Bonus psicologo per il 2025, gli altri incentivi

Si ricorda che anche per il 2025 si potrà far richiesta per il bonus psicologo. In questo caso non si tratterà di un servizio gratuito ma un incentivo destinato non solo agli studenti ma a tutti quelli che vorranno fare richiesta.

Per ottenere il bonus psicologo 2025, è necessario soddisfare due requisiti principali: essere residenti in Italia e avere un ISEE ordinario o corrente, valido e non superiore a 50.000 euro. Il contributo può essere richiesto una sola volta e deve essere utilizzato presso psicoterapeuti privati che siano regolarmente iscritti all’elenco nazionale del Cnop (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) e che abbiano aderito all’iniziativa.

Gli importi destinati

L’importo del bonus psicologo 2025 varia in base all’ISEE dichiarato:

fino a 1.500 euro per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro;

fino a 1.000 euro per chi ha un ISEE tra 15.000 e 30.000 euro;

fino a 500 euro per chi ha un ISEE tra 30.000 e 50.000 euro

Con un finanziamento totale di 9,5 milioni di euro per il 2025, l’INPS prevede che il beneficio possa essere erogato a circa 6.300 persone, con la maggior parte delle richieste che arriveranno da chi ha diritto all’importo massimo. Si ricorda che il bonus psicologo 2025 possono essere presentate dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente in modalità telematica sul portale INPS, accedendo tramite SPID, CIE o CNS.