Si avvicinano le date delle prime prove scritte del semestre filtro di Medicina! Sarà quindi fondamentale conoscere tutte le relative informazioni utili: calendario delle prove, modalità di svolgimento, criteri di valutazione e materiali ammessi. Di seguito tutte le informazioni a riguardo!

Semestre filtro, la prima prova scritta

La prima data utile per il superamento del semestre filtro sarà quella del 20 novembre 2025. Data in cui si svolgeranno i tre esami:

chimica, e propedeutica biochimica

fisica

biologia

Si ricorda che ciascuna disciplina assegnerà ad ogni studente 6 crediti formativi universitari per un totale complessivo di 18 CFU.

Le seguenti prove si svolgeranno in contemporanea in tutte le sedi italiane. Il tanto temuto test consisterà in 31 domande per disciplina, che gli studenti dovranno svolgere in 45 minuti di prova. Si avranno delle pause cronometrate di 15 minuti tra un test e l’altro. Inoltre, gli studenti con DSA saranno previsti dei tempi aggiuntivi per lo svolgimento degli esami.

Futuri studenti di medicina avranno un’ultima chance col secondo appello del 10 dicembre 2025!

La graduatoria finale e gli scorrimenti

Secondo quanto comunicato, la graduatoria nazionale per il semestre filtro di Medicina sarà pubblicata il 12 gennaio 2026. In quella data, gli studenti potranno conoscere il punteggio finale ottenuto e scoprire se hanno superato con successo le prove previste. Chi risulterà idoneo e avrà superato il test potrà procedere con l’immatricolazione dal 13 al 16 gennaio 2026. In questi stessi giorni verranno assegnate anche le sedi universitarie in base alla posizione in graduatoria.

Sarà importante tenere d’occhio anche le date degli scorrimenti, che si svolgeranno dal 21 al 23 gennaio. Chi rientrerà in suddetti scorrimenti potrà immatricolarsi durante l’arco temporale che andrà da giorno 26 al 29 gennaio 2026.