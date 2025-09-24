Bonus siccità: L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha annunciato l’apertura delle domande per accedere alla misura 23 del PSR Sicilia, un intervento straordinario destinato alle imprese agricole danneggiate dalla siccità. Il provvedimento riguarda in particolare le coltivazioni di agrumi, mandorlo, pistacchio e olivo, settori chiave dell’economia siciliana.

Bonus siccità: Una dotazione finanziaria da 35 milioni di euro

Il bando mette a disposizione complessivamente 35 milioni di euro.

La cifra sarà ripartita tra i principali comparti agricoli dell’isola: la parte più consistente, pari a 18 milioni di euro, andrà a sostenere il settore degli agrumi, che rappresenta una delle produzioni simbolo della Sicilia. Al comparto olivicolo, anch’esso di grande valore per il territorio e per le esportazioni, saranno destinati 11 milioni. Infine, 6 milioni complessivi saranno riservati a due colture altrettanto importanti e in forte espansione, quelle del mandorlo e del pistacchio, prodotti che negli ultimi anni hanno acquisito un ruolo strategico nei mercati nazionali e internazionali.

“Il governo Schifani – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – è al fianco delle aziende colpite dalla siccità con un aiuto concreto. Questi finanziamenti rappresentano un sostegno fondamentale per comparti strategici in grado di rilanciare la nostra economia.”

Bonus siccità: Chi può fare domanda e come presentarla

Gli aiuti sono rivolti alle aziende agricole siciliane che hanno subito cali produttivi a causa della siccità verificatasi dal 1° gennaio 2024. Le domande possono essere presentate dal 23 settembre al 10 ottobre 2025 attraverso il portale ufficiale www.sian.it

Gli agricoltori potranno farsi assistere dai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che utilizzeranno la modulistica e le procedure messe a disposizione dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian). L’invio delle richieste sarà automatico, garantendo maggiore rapidità nella gestione delle pratiche.

L’importanza dell’agevolazione

Questa misura straordinaria rappresenta un’occasione preziosa per le imprese agricole siciliane che si trovano in difficoltà a causa delle conseguenze dei cambiamenti climatici. I finanziamenti hanno l’obiettivo di dare ossigeno a un settore in crisi e di consentire alle aziende di affrontare con più forza le sfide future, garantendo la continuità di produzioni di eccellenza riconosciute a livello nazionale e internazionale.