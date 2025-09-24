Bonus affitto 2025 per i neoassunti: Trovare lavoro lontano da casa non è più una condanna economica, il bonus è un incentivo pensato per chi accetta un contratto a tempo indeterminato ad almeno 100 chilometri di distanza dalla propria residenza. Una misura che punta a sostenere la mobilità lavorativa e a premiare la stabilità occupazionale, soprattutto tra i giovani. Ma attenzione: per accedere al beneficio bisogna rispettare tempi e condizioni precise. Ecco tutti i dettagli.
Un incentivo fino a 5.000 euro l’anno per due anni
Il bonus affitto per neoassunti, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, consiste in un rimborso annuo fino a 5.000 euro, erogato direttamente dal datore di lavoro. La misura copre non solo il canone di locazione, ma anche le spese accessorie come le utenze condominiali e gli interventi di manutenzione dell’appartamento. È valido per i primi 24 mesi dall’assunzione e può arrivare complessivamente fino a 10.000 euro in due anni. Un aiuto concreto per chi si trova a dover iniziare una nuova vita lontano da casa.
Requisiti: contratto, reddito e cambio residenza
Per accedere al bonus è necessario:
- Avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato firmato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
- Aver percepito nel 2024 un reddito da lavoro dipendente inferiore a 35.000 euro.
- Lavorare ad almeno 100 chilometri di distanza dal proprio comune di residenza originario.
- Trasferire la residenza nel nuovo comune dove si trova il luogo di lavoro.
Anche chi firma un contratto a fine anno potrà beneficiare del bonus per i due anni successivi, con un calcolo proporzionale della somma annuale fino alla stessa data dell’anno successivo.
Come funziona il bonus e a chi si somma
Il bonus è compatibile con altre agevolazioni fiscali, come l’esenzione Irpef fino a 1.000 euro per lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per chi ha figli, previste sempre nella manovra 2025-2027. Un lavoratore con figli, ad esempio, potrebbe ottenere tra 12.000 e 14.000 euro di benefici in due anni, unendoli al bonus affitto. La misura non è ancora confermata per gli anni successivi, ma chi lo richiederà nel 2025 potrà continuare a usufruirne fino al termine dei 24 mesi previsti, anche se nel 2026 la misura non dovesse essere rifinanziata, come evidenziato nell’articolo Bonus affitti 2025: chi ne ha diritto e come richiederlo.
Mobilità, studenti e un mercato del lavoro in trasformazione
Oltre al bonus affitto per i lavoratori, esistono altre forme di sostegno, come quello per studenti universitari fuori sede con Isee fino a 20.000 euro o la detrazione del 19% dell’affitto fino a 2.633 euro l’anno. Tutte misure che mirano ad alleggerire il peso dell’abitare, soprattutto per chi è costretto a spostarsi per motivi di studio o lavoro. Intanto, il mercato del lavoro italiano nel secondo trimestre 2025 mostra segnali misti: se da un lato crescono gli occupati a tempo indeterminato (+1,9% su base annua), calano i contratti a termine e aumentano i lavoratori indipendenti. In un Paese dove i pendolari sono milioni, incentivare la mobilità con aiuti come questo diventa una scelta strategica.
Un’occasione da non perdere per chi vuole costruirsi un futuro. Il bonus affitto per i neoassunti rappresenta un’occasione concreta per superare uno dei principali ostacoli alla mobilità: il costo della casa. In un’epoca in cui cambiare città per lavorare può fare la differenza tra precarietà e stabilità, questo incentivo vuole essere una risposta alle esigenze reali dei lavoratori italiani. Chiunque stia pensando di accettare un nuovo impiego lontano da casa, dovrebbe valutare seriamente questa opportunità. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025: non aspettare l’ultimo momento per informarti e muoverti. Il futuro può iniziare anche da un affitto agevolato.