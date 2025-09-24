Bonus affitto 2025 per i neoassunti: Trovare lavoro lontano da casa non è più una condanna economica, il bonus è un incentivo pensato per chi accetta un contratto a tempo indeterminato ad almeno 100 chilometri di distanza dalla propria residenza. Una misura che punta a sostenere la mobilità lavorativa e a premiare la stabilità occupazionale, soprattutto tra i giovani. Ma attenzione: per accedere al beneficio bisogna rispettare tempi e condizioni precise. Ecco tutti i dettagli.

Un incentivo fino a 5.000 euro l’anno per due anni

Il bonus affitto per neoassunti, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, consiste in un rimborso annuo fino a 5.000 euro, erogato direttamente dal datore di lavoro. La misura copre non solo il canone di locazione, ma anche le spese accessorie come le utenze condominiali e gli interventi di manutenzione dell’appartamento. È valido per i primi 24 mesi dall’assunzione e può arrivare complessivamente fino a 10.000 euro in due anni. Un aiuto concreto per chi si trova a dover iniziare una nuova vita lontano da casa.

Requisiti: contratto, reddito e cambio residenza

Per accedere al bonus è necessario:

Avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato firmato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Aver percepito nel 2024 un reddito da lavoro dipendente inferiore a 35.000 euro. Lavorare ad almeno 100 chilometri di distanza dal proprio comune di residenza originario. Trasferire la residenza nel nuovo comune dove si trova il luogo di lavoro.

Anche chi firma un contratto a fine anno potrà beneficiare del bonus per i due anni successivi, con un calcolo proporzionale della somma annuale fino alla stessa data dell’anno successivo.

Come funziona il bonus e a chi si somma

Il bonus è compatibile con altre agevolazioni fiscali, come l’esenzione Irpef fino a 1.000 euro per lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per chi ha figli, previste sempre nella manovra 2025-2027. Un lavoratore con figli, ad esempio, potrebbe ottenere tra 12.000 e 14.000 euro di benefici in due anni, unendoli al bonus affitto. La misura non è ancora confermata per gli anni successivi, ma chi lo richiederà nel 2025 potrà continuare a usufruirne fino al termine dei 24 mesi previsti, anche se nel 2026 la misura non dovesse essere rifinanziata, come evidenziato nell’articolo Bonus affitti 2025: chi ne ha diritto e come richiederlo.

Mobilità, studenti e un mercato del lavoro in trasformazione

Oltre al bonus affitto per i lavoratori, esistono altre forme di sostegno, come quello per studenti universitari fuori sede con Isee fino a 20.000 euro o la detrazione del 19% dell’affitto fino a 2.633 euro l’anno. Tutte misure che mirano ad alleggerire il peso dell’abitare, soprattutto per chi è costretto a spostarsi per motivi di studio o lavoro. Intanto, il mercato del lavoro italiano nel secondo trimestre 2025 mostra segnali misti: se da un lato crescono gli occupati a tempo indeterminato (+1,9% su base annua), calano i contratti a termine e aumentano i lavoratori indipendenti. In un Paese dove i pendolari sono milioni, incentivare la mobilità con aiuti come questo diventa una scelta strategica.

Un’occasione da non perdere per chi vuole costruirsi un futuro. Il bonus affitto per i neoassunti rappresenta un’occasione concreta per superare uno dei principali ostacoli alla mobilità: il costo della casa. In un’epoca in cui cambiare città per lavorare può fare la differenza tra precarietà e stabilità, questo incentivo vuole essere una risposta alle esigenze reali dei lavoratori italiani. Chiunque stia pensando di accettare un nuovo impiego lontano da casa, dovrebbe valutare seriamente questa opportunità. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025: non aspettare l’ultimo momento per informarti e muoverti. Il futuro può iniziare anche da un affitto agevolato.