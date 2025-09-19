Meteo Sicilia: Il Meteo Sicilia per i prossimi giorni conferma condizioni generalmente stabili grazie all’alta pressione presente sulla regione. Sole prevalente, temperature miti e venti deboli caratterizzeranno la giornata di venerdì e sabato, mentre per domenica si prevede un leggero aumento della nuvolosità in alcune zone. Questo articolo fornisce un quadro dettagliato delle previsioni per le principali città siciliane, permettendo a residenti e turisti di pianificare al meglio le attività all’aperto.

Venerdì: Sole e temperature estive

Venerdì, la Sicilia sarà interessata da un regime di alta pressione che garantirà una giornata prevalentemente soleggiata. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su gran parte del territorio, con temperature massime comprese tra 27 e 31 gradi e minime stazionarie rispetto ai giorni precedenti.

Nelle principali città:

Agrigento: sereno, massima 26°C, minima 19°C, vento debole da SSW 6-14 km/h;

sereno, massima 26°C, minima 19°C, vento debole da SSW 6-14 km/h; Caltanissetta: poco nuvoloso, massima 28°C, minima 15°C, vento debole SSW 8-18 km/h;

poco nuvoloso, massima 28°C, minima 15°C, vento debole SSW 8-18 km/h; Catania : sereno, massima 27°C, minima 20°C, vento debole E 6-15 km/h;

: sereno, massima 27°C, minima 20°C, vento debole E 6-15 km/h; Messina: sereno, massima 28°C, minima 22°C, vento debole NNW 6-10 km/h.

Il Meteo Sicilia di venerdì sarà quindi ideale per passeggiate, attività all’aperto e visite turistiche, con rischio di precipitazioni praticamente nullo.

Sabato: Giornata stabile e temperature gradevoli

Sabato proseguirà il regime di alta pressione, garantendo un’altra giornata di bel tempo su tutta la Sicilia. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature massime comprese tra 26 e 29 gradi. Anche le temperature notturne resteranno stazionarie, mentre i venti si manterranno deboli.

Previsioni per alcune città:

Catania: poco nuvoloso, massima 27°C, minima 22°C, vento debole NNE 5-13 km/h;

poco nuvoloso, massima 27°C, minima 22°C, vento debole NNE 5-13 km/h; Ragusa: nubi sparse, massima 27°C, minima 16°C, vento debole S 6-13 km/h;

nubi sparse, massima 27°C, minima 16°C, vento debole S 6-13 km/h; Siracusa: sereno, massima 28°C, minima 19°C, vento debole ESE 7-16 km/h;

sereno, massima 28°C, minima 19°C, vento debole ESE 7-16 km/h; Trapani: nubi sparse, massima 28°C, minima 21°C, vento debole SSE 7-21 km/h.

Il Meteo Sicilia per sabato conferma condizioni ottimali per gite fuori porta, attività sportive e giornate in spiaggia.

Domenica: Leggera nuvolosità in alcune aree

Domenica, sebbene l’alta pressione continuerà a influenzare il clima, alcune zone della Sicilia potrebbero registrare nuvolosità irregolare. Le temperature rimarranno generalmente miti, con massime tra 26 e 29 gradi e minime simili a quelle del sabato. I venti continueranno a risultare deboli, favorendo una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Le città più a rischio di cielo nuvoloso includono Ragusa e Trapani, mentre le altre zone resteranno prevalentemente soleggiate. Per chi desidera una domenica all’aperto, il Meteo Sicilia prevede condizioni comunque favorevoli con scarsi rischi di pioggia.