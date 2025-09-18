Carta Dedicata a te: anche per il 2025 è stata riconfermata la Carta Dedicata a te, uno degli aiuti a sostegno delle famiglie a basso reddito. A tal proposito, il 10 settembre, i Comuni hanno ricevuto gli elenchi dei beneficiari che potranno accedere al contributo di 500 euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Il bonus è riservato ai nuclei familiari con un ISEE annuo non superiore a 15.000 euro. Spetterà ora alle amministrazioni comunale, che dovranno confermare gli elenchi entro giovedì 9 ottobre.

Aspettando la conferma sono già stati resi noti alcuni supermercati convenzionati, dove i titolari della Carta potranno fare la spesa usufruendo di uno sconto del 15%.

Carta Dedicata a te, i supermercati aderenti

Come ogni anno, il Ministero dell’Agricoltura ha già avviato la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria per individuare i punti vendita in cui i titolari della Carta “Dedicata a te” potranno usufruire dei diversi sconti sulla spesa. Ancora è tutto da definire, considerando il fatto che l’avviso pubblico per l’adesione dei commercianti scade il 23 settembre. Ma alcune realtà hanno già dato la loro disponibilità: tra queste, le catene della grande distribuzione Coop, Conad e i negozi affiliati a Federdistribuzione.

Tutti i punti vendita che aderiranno all’iniziativa applicheranno uno sconto del 15% sui beni alimentari di prima necessità. Si ricorda che l’elenco dei negozi aderenti è ancora provvisorio!

Carta Dedicata a te, a chi spetta

La carta è destinata ai cittadini residenti in Italia che, alla data del 12 agosto 2025, soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro annui;

ordinario non superiore tutti i membri del nucleo familiare devono essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente.

Tra le novità per il 2025 che differenza degli anni precedenti non potranno richiedere il beneficio i nuclei familiari che già hanno ricevuto altri sostegni economici tra cui:

assegno di inclusione;

reddito di cittadinanza;

carta acquisti;

NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità;

cassa integrazione o altre forme di sostegno per la disoccupazione.

Carta Dedicata a te, cosa poter comprare

La carta “Dedicata a te” si potrà utilizzare per l’acquisto dei seguenti beni alimentari di prima necessità, tra cui: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco, tonno e carne in scatola, latte e suoi derivati, uova, oli d’oliva e di semi, prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria, pizza e prodotti da forno surgelati, paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi, lavorati, e surgelati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi, semi e frutti oleosi; frutta di qualunque tipologia; alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula); lieviti naturali, miele naturale, zuccheri, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla, prodotti Dop e Igp.