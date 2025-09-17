Il grave incidente in Viale Marco Polo sarebbe avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina. Sul luogo della terribile tragedia sarebbe avvenuta la polizia municipale di Catania. A perdere la vita una ragazza 29enne, Silvia Gulisano, trovata in gravissime condizioni e subito trasportata, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.

Secondo le prime ricostruzioni la donna era alla guida del suo scooter e poco dopo sarebbe tragicamente caduta dal mezzo. I medici hanno provato a salvare la vita delle giovane ragazza, ma gli interventi sono stati del tutto inutili. La ragazza, arrivata in barella con un gravissimo trauma cranio-facciale, era già in coma ancor prima di entrare in pronto soccorso. Il decesso sarebbe sopraggiunto poco dopo il ricovero per arresto cardio circolatorio

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

In aggiornamento…