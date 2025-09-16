Meteo Sicilia: Il meteo Sicilia dei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione. Ci attendono giornate in gran parte soleggiate o solo localmente poco nuvolose, con temperature ancora estive, soprattutto nelle ore centrali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per martedì, mercoledì e giovedì, con focus sulle diverse province dell’isola.

Meteo Sicilia martedì 16 settembre

Martedì la regione sarà interessata da un regime di alta pressione, che garantirà un’atmosfera stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi, mentre le minime si manterranno stazionarie rispetto ai giorni precedenti.

Agrigento: poco nuvoloso, massime intorno ai 30°C e minime sui 18°C, venti moderati da nord-est.

poco nuvoloso, massime intorno ai 30°C e minime sui 18°C, venti moderati da nord-est. Palermo: condizioni stabili con cielo poco nuvoloso, massime di 27°C e minime sui 23°C.

condizioni stabili con cielo poco nuvoloso, massime di 27°C e minime sui 23°C. Catania: prevalenza di sole con punte di 29°C, minime sui 21°C.

prevalenza di sole con punte di 29°C, minime sui 21°C. Enna: cielo sereno o poco nuvoloso, massime di 26°C e minime di 13°C.

cielo sereno o poco nuvoloso, massime di 26°C e minime di 13°C. Messina: sole e clima mite, con massime sui 29°C e minime di 23°C.

La giornata sarà quindi ideale per attività all’aperto, con un clima ancora prettamente estivo.

Meteo Sicilia mercoledì 17 settembre

Mercoledì proseguirà il dominio dell’alta pressione, che porterà cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Le temperature massime varieranno tra i 26 e i 33 gradi, con valori notturni generalmente stabili. I venti soffieranno prevalentemente da nord, deboli o moderati.

Ragusa: qualche nube sparsa ma prevalenza di bel tempo, massime di 28°C e minime sui 17°C.

qualche nube sparsa ma prevalenza di bel tempo, massime di 28°C e minime sui 17°C. Siracusa: cielo poco nuvoloso, massime di 29°C e minime sui 19°C.

cielo poco nuvoloso, massime di 29°C e minime sui 19°C. Trapani: condizioni stabili con 28°C di massima e 21°C di minima, venti moderati da nord-est.

condizioni stabili con 28°C di massima e 21°C di minima, venti moderati da nord-est. Caltanissetta: poco nuvoloso, massime di 29°C e minime di 15°C.

La giornata sarà molto simile a quella precedente, con caldo moderato e ventilazione che contribuirà a rendere il clima più gradevole.

Meteo Sicilia giovedì 18 settembre

Giovedì il meteo Sicilia manterrà un quadro stabile, con alta pressione ancora presente ma con la possibilità di locali addensamenti nuvolosi nelle zone interne durante le ore pomeridiane. Nel complesso, prevarranno ancora sole e clima mite.

Le temperature resteranno in linea con quelle dei giorni precedenti, con massime comprese tra 27 e 32 gradi e minime stabili. I venti saranno deboli o moderati a regime variabile, con rinforzi lungo le coste esposte.

In sintesi, il meteo per giovedì confermerà il trend di bel tempo diffuso, con giornate ancora adatte a gite, passeggiate e attività balneari.