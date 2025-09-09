Meteo Sicilia: ultimi sprazzi d’estate in questi primi giorni di settembre che segnano l’inizio di un nuovo anno con il rientro a scuola, all’università o dalle ferie. Nei prossimi giorni, però, la bella stagione comincerà a salutare l’isola con giornate più fresche, nuvole e qualche pioggia, lasciando spazio ad un clima che sa già un pò di autunno. Di seguito, le previsioni nel dettaglio per questa prima parte di settimana.

Meteo Sicilia, martedì 9 settembre

Nonostante la pressione atmosferica sia in diminuzione, la giornata di oggi trascorrerà senza precipitazioni, permettendo di godere di ore soleggiate alternate a passaggi di nuvole sparse. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutta l’isola, con nubi che non impediranno il passaggio dei raggi solari, contribuendo a temperature massime piuttosto elevate, comprese tra 28 e 36 gradi a seconda delle zone. Anche durante la notte i valori termici resteranno stabili, mantenendo un clima gradevole nelle ore serali. Durante la giornata odierna la città più calda sarà a Siracusa con 35 gradi di massima e 19 di minima. A seguire la città di Palermo con 34 gradi di massimo e 24 gradi di minima. Per quanto concerne la nostra città di Catania si registreranno temperature elevate anche durante le ore serali con 32 gradi di massima e 23 gradi di minima.

Meteo Sicilia, mercoledì 10 settembre

Durante l’arco della giornata di mercoledì, la pressione atmosferica continuerà a diminuire! Tuttavia, secondo le previsioni meteo, non sono attese precipitazioni significative. La giornata si presenterà in gran parte soleggiata, con la presenza di qualche nube sparsa.. Le temperature massime saranno ancora alte su tutto il territorio regionale e saranno comprese tra 29 e 37 gradi, mentre i valori notturni sono previsti in leggero aumento, rendendo le serate ancora calde e piacevoli. La città più calda sarà a Siracusa con massime che arriveranno a sfiorare i 37 gradi. A seguire le città di Palermo e Catania con ben 36 gradi di massima. Per quanto concerne la città più fredda sarà a Enna con 27 gradi di massima e 19 gradi durante le ore notturne.

Meteo Sicilia, giovedì 11 settembre

La giornata di giovedì porterà dei cambiamenti e si presenterà più instabile rispetto ai giorni precedenti. Sulla parte orientale dell’isola sono previsti fenomeni più piovosi o temporaleschi, mentre sul resto dell’isola il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, alternando momenti di sole a nubi sparse. Le temperature massime in lieve calo, oscilleranno tra 28 e 33 gradi, mantenendosi quindi gradevoli, mentre i valori notturni non subiranno variazioni significative, garantendo serate miti. L’instabilità locale renderà necessario prestare attenzione soprattutto nelle zone settentrionali, ma per il resto dell’isola il clima resterà generalmente favorevole.