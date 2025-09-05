Meteo Sicilia: Il primo weekend di settembre porta con sé condizioni di stabilità e temperature estive sulla nostra regione. Il Meteo Sicilia prevede infatti giornate dominate dall’alta pressione, con cieli sereni o poco nuvolosi e valori termici tipicamente estivi. Le province dell’isola vivranno un clima caldo e asciutto, con poche variazioni tra venerdì e domenica. Particolare attenzione a Catania, che si conferma una delle città più calde del weekend.

Meteo Sicilia: venerdì 5 settembre

Venerdì l’alta pressione garantirà condizioni di generale bel tempo in tutta la regione. Il cielo sarà sereno o solo localmente poco nuvoloso, senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi, con valori notturni stazionari. In città come Agrigento, Ragusa e Siracusa si registreranno picchi fino a 34 °C, mentre Enna, grazie alla sua altitudine, rimarrà più fresca con massime intorno ai 28 °C.

Sabato 6 settembre

Anche sabato il quadro non cambierà. L’alta pressione continuerà a dominare, regalando un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi nelle principali città, con valori leggermente superiori nelle zone interne e più calde. In particolare, a Caltanissetta e Ragusa si potranno raggiungere i 33 °C, mentre a Palermo e Trapani il clima sarà caldo ma mitigato dalle brezze marine, con massime intorno ai 30 °C. La situazione si conferma quindi ideale per attività all’aperto e turismo balneare, grazie anche alla temperatura del mare che resta intorno ai 26 °C.

Meteo Sicilia: domenica 7 settembre

La giornata di domenica non porterà variazioni sostanziali: l’alta pressione manterrà condizioni stabili, con cielo sereno e clima asciutto su tutta l’isola. Le massime raggiungeranno ancora i 32-33 °C in città come Siracusa e Catania, con valori notturni che si manterranno attorno ai 21-23 °C. A Messina e Palermo il caldo sarà meno intenso, con punte di 30-31 °C. Anche il vento sarà debole, garantendo una giornata estiva senza particolari disturbi.

Focus su Catania per il weekend

La città etnea vivrà giornate afose e soleggiate, con minime di 22 °C e massime comprese tra i 32 e i 33 °C. Venerdì sarà caratterizzato da sole pieno, sabato da ampio soleggiamento e domenica da bel tempo con temperature che raggiungeranno i valori più alti del weekend. Per chi sceglierà il litorale catanese, il mare offrirà condizioni favorevoli con acque intorno ai 26 °C. Nel complesso, un weekend estivo perfetto per il turismo e la vita all’aperto.