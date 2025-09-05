Bonus spesa 2025: Un aiuto concreto da ottobre, senza fare domanda. Un sostegno economico da 500 euro, destinato alle famiglie con redditi bassi, in arrivo senza fare domanda e senza lunghe procedure burocratiche. È questo, in sintesi, il cuore della Carta Dedicata a te 2025, il bonus alimentare che anche quest’anno sarà distribuito tramite Poste Italiane e INPS, con la supervisione del Ministero dell’Agricoltura. Una carta che arriva da sola, ma fa la differenza

La Carta “Dedicata a te 2025” è un contributo automatico di 500 € destinato alle famiglie in difficoltà – ISEE sotto i 15.000 €, senza altri aiuti attivi – per fare la spesa di generi alimentari essenziali. Non serve fare domanda: è l’INPS, insieme ai Comuni, che individua i beneficiari, comunicando loro quando e dove ritirare la carta presso le Poste Italiane. Tutto è pensato per essere semplice, rapido e concreto.

Chi riceve di più: la classifica delle città

Il Bonus spesa 2025 è pensato per sostenere le spese essenziali, in particolare l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, in un contesto economico ancora difficile per molti. Anche se la carta sarà attiva da ottobre, è già stato pubblicato l’elenco dei Comuni italiani che riceveranno più carte, in base a criteri precisi: numero di abitanti e livello di reddito medio locale.

Il bonus piace soprattutto a chi non se lo aspettava. La misura sta infatti ottenendo un’ottima accoglienza anche da parte delle comunità più piccole, dove l’aiuto rappresenta spesso un sollievo silenzioso ma concreto. La carta sarà assegnata a 1.157.179 famiglie in tutta Italia, ma la distribuzione varia da Comune a Comune. La ripartizione segue due logiche:

Il 50% delle carte è assegnato in base alla popolazione residente. Il restante 50% è distribuito secondo un parametro economico: più un Comune ha un reddito medio inferiore alla media nazionale, più carte riceve.

È per questo che città come Napoli, pur avendo meno abitanti rispetto a Roma o Milano, si trovano al primo posto per numero di carte. Il bisogno, in questo caso, pesa più del numero.

Ecco la top 10 dei Comuni con più beneficiari:

Napoli – 27.990 carte

– 27.990 carte Roma – 26.997 carte

– 26.997 carte Palermo – 17.867 carte

– 17.867 carte Milano – 13.455 carte

– 13.455 carte Catania – 10.385 carte

– Torino – 8.350 carte

– 8.350 carte Giugliano in Campania – 6.073 carte

– 6.073 carte Genova – 5.517 carte

– 5.517 carte Messina – 5.516 carte

– 5.516 carte Taranto – 4.686 carte

Come si nota, ben sei delle dieci città con più beneficiari si trovano al Sud. È una fotografia sociale chiara: la povertà non è distribuita in modo uniforme, e il governo ha scelto di intervenire dove serve di più. All’estremo opposto, piccoli Comuni sotto i 150 abitanti ricevono solo 1 carta, anche in quei casi, l’aiuto non passa inosservato.

Tra le città siciliane, Catania si distingue con 10.385 carte, una cifra che racconta una realtà economica complessa in cui il bisogno supera ampiamente la media nazionale. Nel confronto con il dato del 2024, si evidenzia una conferma: Catania era già tra i primi cinque Comuni più beneficiari, con 12.271 carte assegnate

Bonus spesa 2025: Chi ha diritto alla carta e come funziona

Non tutte le famiglie possono accedere alla Carta Dedicata a te. Per riceverla è necessario rispettare alcuni requisiti, già verificati automaticamente da INPS e Comuni:

ISEE inferiore a 15.000 euro ;

; Nessuna percezione di altri sostegni pubblici (come RDC o Assegno di Inclusione);

Priorità ai nuclei numerosi, in particolare con figli piccoli o almeno 3 componenti.

Non è richiesto presentare alcuna domanda: il sistema seleziona automaticamente i beneficiari, che verranno poi contattati dal proprio Comune di residenza o da Poste Italiane. Una volta ricevuta la carta, sarà necessario effettuare un primo acquisto entro il 16 dicembre 2025. Il credito disponibile (500 euro) dovrà essere speso entro il 28 febbraio 2026, pena la perdita del beneficio.

La carta potrà essere utilizzata solo per generi alimentari di prima necessità. Non sarà più possibile, come nella precedente edizione, usarla per carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici.

Bonus spesa 2025: Quando arriverà e cosa aspettarsi

Anche se non esiste ancora una data ufficiale per la distribuzione delle carte, il Ministero ha annunciato che le comunicazioni partiranno a ottobre 2025. I Comuni informeranno direttamente i beneficiari, che dovranno recarsi agli sportelli di Poste Italiane per ritirare la carta prepagata.

Il percorso pratico per l’attivazione della Carta nel 2025 è ben delineato:

Nel frattempo, i cittadini possono verificare il proprio ISEE, accertarsi di non ricevere altri sussidi statali, e tenere monitorata la propria casella postale o PEC per eventuali comunicazioni.

L’elenco completo

Per i più curiosi – o per chi vuole sapere se il proprio Comune ha beneficiari – è disponibile l’elenco completo Comune per Comune, allegato al decreto pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura. Un documento che offre una mappa dettagliata dell’Italia del bisogno, che non sempre coincide con l’Italia dei numeri o delle grandi città. Ecco alcuni dei comuni in provincia di Catania beneficiari del Bonus spesa 2025;