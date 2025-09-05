Bonus elettrodomestici 2025: Il settore degli elettrodomestici vive una fase di difficoltà che si protrae ormai da oltre due anni. Secondo i dati diffusi da Applia, l’associazione che rappresenta i produttori del comparto, le vendite hanno iniziato a frenare nel 2023 e hanno proseguito la discesa nel 2024. Nel 2025 il trend negativo si conferma e diventa “strutturale”: la contrazione riguarda non solo i canali al dettaglio e all’ingrosso, ma anche la produzione industriale. Per questo motivo i produttori chiedono che il Bonus elettrodomestici 2025 venga reso operativo già dal mese di ottobre.

I dati del 2025

Le cifre parlano chiaro. A maggio le vendite hanno registrato un calo dell’1%, a giugno l’11%, con punte negative per lavatrici, frigoriferi e forni. Anche luglio ha confermato il rallentamento, con un -2,9%. La produzione italiana ha subito una battuta d’arresto significativa: -19,2% per le lavatrici, -2% per forni e piani cottura. Un quadro che mette in evidenza le difficoltà di un comparto strategico, dove l’Italia occupa la seconda posizione in Europa per produzione e contribuisce al 13% dell’export europeo.

Perché serve il bonus elettrodomestici 2025

Il Bonus elettrodomestici 2025 è visto come uno strumento fondamentale per invertire la tendenza negativa. La misura prevede uno sconto diretto in fattura fino al 30% del prezzo, con obbligo di rottamazione di un elettrodomestico della stessa tipologia ma di classe energetica inferiore. Questo meccanismo favorisce sia l’acquisto di apparecchi più efficienti, con conseguente risparmio energetico per le famiglie, sia il sostegno alla filiera produttiva italiana. “Fare presto è essenziale”, sottolinea Stefano Pasini, presidente di Applia, ricordando che la misura è stata costruita con due anni di lavoro e un ampio consenso politico.

Bonus elettrodomestici 2025: risorse disponibili e limiti

Il fondo stanziato ammonta a 50 milioni di euro, ridotti a 48,1 per i costi di gestione di PagoPa e Invitalia. Ogni nucleo familiare potrà beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico, con un tetto massimo di 100 euro: la soglia sale a 200 euro per le famiglie con Isee inferiore a 25 mila euro. Due sono le condizioni imprescindibili: i prodotti devono essere stati realizzati all’interno dell’Unione europea e rispettare precisi requisiti di efficienza energetica, differenziati per tipologia di elettrodomestico.

Modalità di accesso per famiglie e imprese

Per i consumatori il sistema prevede l’uso di una piattaforma digitale collegata a PagoPa, accessibile tramite Spid. Una volta verificati i dati con Inps e Anagrafe, verrà generato un voucher elettronico legato al codice fiscale, utilizzabile entro un periodo prestabilito. I produttori, invece, dovranno registrare i propri modelli sulla piattaforma dedicata, inserendo i dati aziendali e le caratteristiche tecniche dei prodotti ammessi.

L’altro incentivo: bonus mobili ed elettrodomestici

Oltre al Bonus elettrodomestici 2025, resta attivo anche il bonus mobili ed elettrodomestici previsto dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile in ristrutturazione. Per il 2025 la soglia massima di spesa è di 5.000 euro, con ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. Questo incentivo si affianca alla nuova misura e offre un’ulteriore opportunità per chi investe nella propria abitazione.