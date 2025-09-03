Assegno di inclusione: a settembre 2025 tornerà ad essere erogato l’assegno di inclusione, la misura che ha preso il posto del Reddito di cittadinanza e che rappresenta oggi il principale sostegno economico per migliaia di famiglie italiane. L’INPS ha già pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti e le regole da rispettare per mantenere il beneficio. In questo articolo vediamo insieme le date di accredito, i requisiti richiesti e l’importo dell’assegno di inclusione 2025, con tutte le novità previste per il mese di settembre

Assegno di inclusione: date e come verificare la domanda

L’assegno di inclusione sarà erogato regolarmente anche a settembre 2025, confermandosi come il principale strumento di sostegno economico per le famiglie in difficoltà, dopo la fine del Reddito di cittadinanza. L’INPS ha comunicato le date ufficiali dei pagamenti: il 15 settembre per chi riceve il primo accredito o gli arretrati, e il 27 settembre per i rinnovi mensili. Inoltre, è previsto un bonus ponte fino a 500 euro per chi è in attesa di rinnovo dopo i primi 18 mesi di accrediti.

Per verificare l’importo dell’assegno e lo stato della domanda, i cittadini possono accedere al portale INPS, contattare i numeri verdi 803.164 e 06.164.164, oppure chiamare i servizi dedicati per conoscere il saldo della Carta di inclusione.

Assegno di inclusione: i requisiti richiesti

Per accedere all’assegno di inclusione è necessario rispettare alcuni requisiti precisi. Ne hanno diritto i nuclei familiari che includano un componente disabile, minorenne, over 60 o in condizione di svantaggio.

È richiesto un ISEE non superiore a 10.140 euro e un reddito familiare annuo non oltre 6.500 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza (fino a 2,2 o 2,3 in caso di disabilità grave). Inoltre, bisogna possedere la residenza in Italia da almeno 5 anni (di cui 2 continuativi), avere un patrimonio immobiliare inferiore a 30.000 euro e un patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro (10.000 euro per nuclei con tre o più componenti).

Non possono accedere al beneficio coloro che hanno subito condanne penali definitive negli ultimi 10 anni

Assegno di inclusione: gli importi destinati

L’importo dell’assegno di inclusione 2025 non potrà essere inferiore a 480 euro annui ed è erogato tramite la Carta di inclusione, che consente sia i prelievi di contanti (fino a 100 euro al mese per persona, in base alla scala di equivalenza) sia i bonifici per il pagamento dell’affitto.

L’ammontare dell’assegno si basa su due componenti: