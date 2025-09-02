Carta dedicata a te: è tutto pronto per l’erogazione della nuova carta dedicata a te per il 2025! l’INPS ha recentemente reso note le modalità e i tempi per l’erogazione del contributo da 500 euro, riservato alle famiglie con un Isee fino a 15.000 euro. Si ricorda che il bonus potrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti e trasporti pubblici e beni alimentari di prima necessità presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati. a partire dall’11settembre 2025 tutti i Comuni d’Italia riceveranno le liste dei beneficiari per avviare la fase di controllo e assegnazione del contributo. a tal proposito i pagamenti sono previsti entro la fine di ottobre 2025. Di seguito tutte le novità a riguardo.

Carta dedicata a te, requisiti e come ottenere il bonus

Secondo quanto comunicato la misura sarà destinata a tutti i nuclei familiari con un Isee non superiore a 15.000 euro annui. L’obiettivo rimane sempre lo stesso garantire a tutte le famiglie italiane di acquistare prodotti alimentari di prima necessità! Per poter beneficiare del nuovo contributo, alla data del 12 agosto 2025, tutti i componenti del nucleo familiare devono risultare iscritti all’anagrafe della popolazione residente ed essere in possesso di una certificazione Isee valida. Ti ricorda che saranno esclusi coloro che già per percepiscono altre forme di sostegno al reddito come l’Assegno di Inclusione, il Reddito di Cittadinanza, la Carta Acquisti, la Naspi, la Dis-Coll, le indennità di mobilità o la Cassa Integrazione Guadagni.

Carta dedicata a te, le modalità di erogazione

il contributo sarà erogato attraverso carte elettroniche prepagate fornite direttamente presso gli uffici di Poste Italiane. Non sarà quindi necessario presentare domanda sarà infatti l’INPS ha trasmettere entro l’undici settembre ai comuni le liste dei beneficiari selezionati in base a criteri di priorità. Siri ricorda che la precedenza sarà data ai nuclei più numerosi e a quelli con l’Isee più basso.

Inoltre, per il 2025 la dotazione del Fondo Alimentare è stata incrementata di 500 milioni di euro a ciò si aggiunge la collaborazione con i diversi esercizi commerciali convenzionati che applicheranno ulteriori sconti ai possessori della carta.

Carta dedicata a te, gli ordini di priorità

Siri ricorda che non tutte le famiglie che possiedono i requisiti specifici saranno automaticamente beneficiari della carta. Infatti, i fondi del comune sono limitati, si seguirà un un ordine di priorità secondo i seguenti criteri: