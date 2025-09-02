Bonus libri scolastici: con l’inizio dell’anno scolastico alle porte ritorna a gravare sulle spalle dimolte famiglie italiane il peso economico legato all’acquisto dei libri di testo e del materiale didattico. Per cercare di arginare tali spese diverse Regioni hanno confermato o rinnovato il cosiddetto Bonus scuola, noto anche come Voucher scuola o Bonus libri scolastici.

Si ricorda che ancora in Sicilia, Liguria, Marche, Molise, Valle d’Aostai i bandi non sono stati ancora pubblicati.

I bandi attivi nel Sud Italia

L’importo destinato e i requisiti necessari per richiederlo cambiano da Regione a Regione con soglie Isee differenti. Di conseguenza le modalità di presentazione delle domande che vanno verificate presso il Comune di residenza. DI seguita una carrellata dei bandi già attivi.

In Calabria, il bonus libri sarà rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e le famiglie con un ISEE fino a 10.632,94 euro potranno presentare domanda entro il 7 settembre 2025, sempre presso il Comune di residenza. In Puglia le domande dovranno essere presentate dall’8 al 19 settembre 2025. Il bonus è sarà destinato a studenti residenti nella Regione con un ISEE fino a 12.000 euro, soglia che sale a 15.000 euro per le famiglie con almeno tre figli. In Sardegna, la scadenza per presentare domanda è stata il 18 luglio 2025, ma molti Comuni hanno ancora fondi residui da distribuire. Il bonus è riservato agli studenti residenti nell’isola, anche se frequentano scuole fuori Regione o all’estero. Gli importi sono pari a 250 euro per il primo anno delle medie, il primo anno delle superiori e per l’avvio dell’ultimo triennio, mentre per gli altri anni si scende a 150 euro. L’ISEE richiesto non deve superare i 20.000 euro.

Bonus libri scolastici, le Regioni del Centro

In Toscana, il bando è aperto dal 5 settembre al 3 ottobre 2025. Possono accedervi le famiglie con un ISEE fino a 15.800 euro. Mentre, in Umbria i fondi verranno distribuiti in base al tipo di percorso scolastico: 352.584 euro sono riservati agli studenti che devono concludere l’obbligo scolastico, mentre 119.416 euro sono destinati agli altri studenti delle scuole superiori. Le domande vanno presentate entro il 7 ottobre 2025, con un ISEE che non può superare i 15.493,71 euro. Un caso a parte è rappresentato dalla Regione Lazio, che ha stanziato oltre 15,7 milioni di euro per il bonus libri 2025-2026. L’incentivo sarà rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che private. L’ISEE massimo previsto è di 15.493,71 euro, ma la gestione operativa è affidata ai singoli Comuni, che decidono autonomamente scadenze e modalità.

Le regioni del Nord

In Emilia-Romagna, il bando è attivo dal 4 settembre al 25 ottobre 2025. Potranno presentare domanda gli studenti nati dal 2001 in poi, senza limiti d’età per chi ha una disabilità certificata. Sono previste due fasce ISEE: fino a 10.632,94 euro per la fascia 1 e da 10.632,95 a 15.748,78 euro per la fascia 2. Il Veneto ha confermato il bonus anche per quest’anno, con un fondo complessivo di 5,9 milioni di euro. Il bando sarà attivo dal 17 settembre al 17 ottobre 2025. Anche qui si applicano due fasce ISEE: fino a 10.632,94 euro per un contributo di 200 euro, e fino a 15.748,78 euro per un contributo di 150 euro. In Lombardia, il bonus libri è integrato nel progetto Dote Scuola. Infine, in Friuli Venezia Giulia il contributo è destinato a studenti sotto i 21 anni, senza diploma e con ISEE massimo di 26.000 euro. I fondi saranno accreditati direttamente sulla tessera sanitaria del beneficiari

Bonus libri scolastici, nuovi fondi

Tante novità in arrivo! Infatti per il nuovo anno scolastico il bonus libri è stato rafforzato con nuovi fondi: ci sono 4 milioni di euro in più per il 2025 e 6 milioni in più per ciascuno degli anni 2026 e 2027. In percentuale, si tratta di un aumento del 3% per il 2025 e del 4,5% per il 2026 e 2027. Questi nuovi fondi si aggiungono ai 103 milioni di euro già stanziati lo scorso anno, permettendo così di allargare il numero di studenti e famiglie che potranno ricevere il bonus.