Meteo Sicilia: Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato da tempo generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature elevate, soprattutto durante le ore diurne. Non sono previste precipitazioni significative, anche se sui rilievi potrebbero verificarsi isolati rovesci.

Venerdì 29 agosto 2025

Venerdì la pressione atmosferica sarà in leggero calo, ma non sono attese piogge degne di nota. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso su buona parte della regione, con possibili rovesci isolati sulle aree montuose. Le temperature massime oscilleranno tra i 29 e i 34 gradi, mentre le minime notturne resteranno generalmente sopra i 22 gradi, garantendo notti calde. I venti saranno deboli e provenienti da Sud, con intensità attorno ai 6 km/h. Sarà una giornata adatta per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, pur con alcune nuvole sparse, soprattutto nelle zone interne.

Meteo Sicilia: sabato 30 agosto

Sabato la pressione aumenterà, favorendo condizioni di generale bel tempo. Il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso su tutta la regione, senza fenomeni di rilievo. Le temperature massime saranno comprese tra 27 e 33 gradi, leggermente inferiori rispetto a venerdì, mentre le minime notturne non subiranno variazioni significative. La stabilità atmosferica renderà la giornata ideale per escursioni, passeggiate e attività all’aperto, con venti deboli e qualità dell’aria buona.

Meteo Sicilia: domenica 31 agosto

Domenica si conferma un’atmosfera stabile su tutta l’Isola, con condizioni di bel tempo predominanti. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime varieranno tra 27 e 31 gradi, mentre i valori notturni saranno in lieve diminuzione, rendendo le ore serali più fresche.

Previsioni per Catania

A Catania il weekend sarà caratterizzato da giornate calde e generalmente soleggiate. Venerdì il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con massime intorno ai 32°C e minime sui 23°C. Sabato si registrerà qualche nube sparsa al mattino e al pomeriggio, con assenza di nubi in serata. Domenica cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime tra 27 e 31°C, con valori notturni in lieve calo.