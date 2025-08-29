Nella tarda mattinata di ieri, davanti alla spiaggia di Fondachello, nel territorio comunale di Mascali, è stato rinvenuto in mare il corpo senza vita di una donna. La scoperta è avvenuta in prossimità di uno stabilimento balneare, sotto gli occhi increduli dei presenti. L’allarme è stato immediatamente lanciato e le autorità competenti sono giunte sul posto per avviare le procedure di recupero e identificazione.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale e la capitaneria di porto. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasferito all’obitorio del Policlinico di Catania, dove verranno effettuati ulteriori accertamenti medico-legali. L’area interessata dal ritrovamento è stata temporaneamente interdetta al pubblico per consentire i rilievi e le verifiche necessarie.

Le prime ipotesi

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe una donna di circa 70 anni. Gli investigatori stanno lavorando per risalire alla sua identità, poiché al momento non risultano denunce di scomparsa nella zona. Una delle ipotesi al vaglio è quella di un malore improvviso che potrebbe aver colpito la donna mentre si trovava in acqua. Tuttavia, solo l’esame medico-legale potrà chiarire le cause effettive del decesso.