Bonus settembre 2025: Con l’inizio dell’autunno, il governo ha previsto una serie di bonus settembre 2025 destinati a famiglie, studenti e microimprese. Tra gli incentivi principali troviamo la social card “Dedicata a te”, il bonus psicologo, gli incentivi per auto elettriche, il bonus elettrodomestici e il sostegno per asili nido e università. Questi strumenti economici mirano a sostenere i nuclei con ISEE basso e a favorire consumi responsabili e accesso ai servizi essenziali.

Carta “Dedicata a te” e bonus psicologo

La carta “Dedicata a te” è una prepagata da 500 euro riservata alle famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro annui. Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per acquistare beni di prima necessità come alimentari e prodotti per l’infanzia presso esercizi convenzionati. Il bonus sarà attivo da ottobre, con l’obbligo di utilizzare il primo pagamento entro il 16 dicembre e l’intero importo entro il 28 febbraio 2026.

Sempre a settembre si apriranno le domande per il bonus psicologo, destinato a soggetti con ISEE fino a 50mila euro. L’importo massimo è di 1.500 euro per chi ha ISEE inferiore a 15mila euro, riducendosi progressivamente fino a 500 euro per fasce più alte. I beneficiari riceveranno un codice univoco per ottenere il rimborso delle sedute con i professionisti accreditati.

Incentivi per auto elettriche, elettrodomestici e asili nido

Da settembre prenderanno il via anche gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, con un fondo da 597 milioni di euro destinato a sostituire oltre 39mila veicoli inquinanti. Le microimprese possono richiedere il bonus per due veicoli commerciali a zero emissioni, con uno sconto del 30% fino a 20mila euro.

Il bonus elettrodomestici 2025 permetterà alle famiglie di ottenere uno sconto del 30% sull’acquisto di lavatrici, lavastoviglie, forni e frigoriferi, fino a un massimo di 100 euro (200 euro in caso di particolari requisiti ISEE). Anche gli asili nido e le università prevedono sostegni: il bonus asili nido copre le rette fino al compimento dei tre anni del bambino, mentre gli studenti universitari fuorisede possono usufruire di agevolazioni fiscali e bonus affitto fino a 279,21 euro.

Bonus culturali per giovani e neodiplomati

Infine, la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito offrono 500 euro per acquistare libri, biglietti per eventi culturali, corsi artistici e strumenti musicali. Entrambe le carte devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025.