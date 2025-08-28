La Global Sumud Flotilla farà tappa nel porto di Catania prima di dirigersi verso quello di Augusta, da dove il 4 settembre partirà la missione umanitaria destinata a Gaza. All’iniziativa parteciperanno altre imbarcazioni provenienti dalla Spagna e dalla Tunisia, unite dall’obiettivo di sostenere con aiuti concreti la popolazione palestinese stremata dai recenti conflitti.

Iniziative pubbliche e raccolta generi di prima necessità

Il 3 settembre a Catania e Siracusa si terranno iniziative pubbliche che vedranno la partecipazione di attivisti, artisti e cittadini. Già a partire da oggi, in piazza Federico II a Catania e alla Marina di Siracusa, è attiva la raccolta di generi di prima necessità da destinare alla popolazione di Gaza. La mobilitazione punta a trasformare lo sdegno in azione concreta, tramite la partecipazione democratica e solidale dei cittadini.

Appello della CGIL Sicilia

La CGIL Sicilia, attraverso il segretario generale Alfio Mannino, sottolinea l’urgenza della situazione e invita tutti a partecipare sia alla raccolta di aiuti sia alle iniziative di piazza del 6 settembre. Mannino afferma che “non basta dirsi contro; non opporsi significa accettare la strage di bambini, operatori umanitari, giornalisti e di un intero popolo”.

Collaborazione con ONG e cittadini

La CGIL lavora in sinergia con ONG e il CISS di Palermo per organizzare la missione e raccogliere aiuti. L’invito è esteso a tutta la popolazione affinché si mobiliti, dimostrando solidarietà e responsabilità civica. L’obiettivo finale della flotilla è quello di portare sostegno immediato e concreto ai cittadini di Gaza, attraverso l’invio di beni essenziali e supporto internazionale.