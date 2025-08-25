“Evidenziamo il grande risultato sin qui raggiunto per il Borgo di Ognina e il suo lungomare. Un percorso tortuoso che nei prossimi giorni vedrà un’altra tappa con l’aggiudicazione della gara d’appalto per i lavori finalizzata all’apertura del cantiere”, questo quanto dichiarato dall’ assessore comunale ai Lavori pubblici e infrastrutture Sergio Parisi, dopo un confronto avvenuto nella sede dell’Ordine provinciale degli Architetti. Alla riunione presenti i componenti del Consiglio dell’Ordine etneo guidati dal presidente Alessandro Amaro, e il direttore Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali – Sport del Comune di Catania Fabio Finocchiaro.

La città di Catania rinasce!

“Diversi sono gli interventi che vedono la Città di Catania in piena metamorfosi – ha dichiarato l’assessore Sergio Parisi – e non parliamo solo di manutenzione strade o restyling di piazze, ma di parcheggi, parchi urbani, nuove piste ciclabili e aperture di assi viari (Ognina). Senza dimenticare la zona di Nesima e degli interventi in atto nel PalaCatania, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità di alcune zone degradate della città”.

Il direttore delle Politiche Comunitarie, Fondi Strutturali e Sport del Comune di Catania, Fabio Finocchiaro, ha inoltre sottolineato come i risultati ottenuti siano il frutto di un lavoro di squadra tra l’azione politica e quella tecnico-amministrativa. Evidenziando l’impegno costante della direzione da lui guidata nell’attuazione dei programmi previsti, portati avanti con determinazione: “gli obiettivi raggiunti sono il frutto di un lavoro di squadra tra le attività politiche e quelle tecniche amministrative – ha dichiarato Fabio Finocchiaro – la direzione Politiche comunitarie è impegnata con determinazione nell’implementazione di quanto programmato. Siamo disponibili, come da interlocuzioni già avviate, a stipulare un protocollo con l’Ordine degli Architetti, finalizzato alle attività formative rivolte ai dipendenti della Pubblica amministrazione”.

La riunione si è chiusa con i ringraziamenti del presidente Amaro: “il confronto è stato ricco di spunti, il nostro auspicio è che si possa sviluppare una maggiore sinergia tra le istituzioni considerato l’intento comune di migliorare la qualità della vita di tutta la cittadinanza”.