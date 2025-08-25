Meteo Sicilia: anche durante le ultime settimane d’estate 2025 la nostra Sicilia continua a essere interessata da condizioni meteo che portano con sé temperature elevate e un cielo senza nuvole. Proprio per questo, durante questo inizio settimana il sole splenderà alto in cielo su tutta l’isola, con cieli sereni e temperature ben oltre le medie stagionali. In tutti i capoluoghi siciliani si registrano valori superiori ai 35 gradi. Anche le temperature notturne restano elevate. Insomma un clima ancora tipicamente estivo con nessuna perturbazione in vista! Il bel tempo continuerà anche nei prossimi giorni. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, lunedì 25 agosto

Durante la giornata di oggi sarà previsto un nuovo aumento della pressione atmosferica, che favorirà condizioni di generale bel tempo su tutta la Sicilia. Il cielo si presenterà sereno su tutti i capoluoghi siciliani, ad eccezione di Palermo, dove nelle prime ore del mattino è prevista una lieve nuvolosità. La città più calda sarà Agrigento, con una temperatura massima di 35 gradi e una minima di 18 gradi . Seguono Ragusa e Siracusa, entrambe con massime di 33 gradi . A Catania si toccheranno i 32 gradi nelle ore centrali della giornata. In generale, in quasi tutte le città siciliane le temperature massime supereranno i 30 gradi, con l’unica eccezione di Enna, dove le massime non supereranno i 27 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 26 agosto

Martedì le temperature subiranno un leggero calo, ma senza variazioni brusche. Il tempo si manterrà generalmente soleggiato sulla maggior parte delle città siciliane, con cielo sereno e condizioni stabili. Sono previste alcune nuvolosità sparse su Enna, Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, ma non si segnala alcun rovescio. Per questa giornata, Siracusa sarà la città più calda con una temperatura massima prevista di 35 gradi, seguita da Agrigento con 34 gradi. Per quanto concerne la città di Catania, per martedì 26 agosto, è attesa una giornata di sole e caldo: la temperatura massima sarà di 33 gradi, mentre la minima si aggirerà intorno ai 22 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 27 agosto

Mercoledì 27 agosto si alzeranno nuovamente le temperature in tutti i capoluoghi siciliani anche in questo caso la città più calda sarà a Siracusa con una massima di 35 gradi ed una minima di 19 gradi. A seguire con una massima di 34 gradi le città di: Agrigento Caltanissetta Ragusa e la nostra città di Catania. In generale si prevede sole e caldo in tutte le città siciliane.