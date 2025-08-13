In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della traslazione delle Reliquie di Sant’Agata, domenica 17 agosto 2025 il servizio della Metropolitana di Catania sarà prolungato fino all’una del mattino di lunedì 18 agosto. L’ultima corsa dalla stazione Monte Po è prevista alle 00:33, mentre dalla stazione Stesicoro il treno finale partirà alle 01:00.
La frequenza dei treni resterà quella abituale della domenica, con un passaggio ogni 13 minuti, per garantire a cittadini e visitatori un comodo accesso agli eventi e un rientro facilitato dopo le manifestazioni.
Il programma completo
Di seguito il programma delle celebrazioni:
- il 15 agosto, in occasione della solennità dell’Assunzione di Maria al cielo, nella Basilica Cattedrale si svolgeranno celebrazioni eucaristiche per l’intera giornata. Il giorno successivo, 16 agosto, sarà dedicato all’esposizione del Velo di Sant’Agata, seguita da una suggestiva processione serale che partirà da piazza Duomo e percorrerà i luoghi più significativi del culto agatino, tra cui via Dusmet e la chiesa di San Placido. Durante il percorso è prevista una tappa alla “fontanella di Sant’Agata”, dove mons. Carmelo Asero, parroco della Basilica Collegiata, guiderà un momento di riflessione.
- domenica 17 agosto si celebrerà il 899° anniversario del ritorno delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli. La giornata inizierà alle ore 8 con l’apertura del sacello e la traslazione delle reliquie all’altare maggiore, seguita da celebrazioni eucaristiche che si svolgeranno per tutto il giorno. Dalle 9 alle 18 sarà possibile venerare le reliquie nella cappella dedicata alla Santa. Alle 10.30 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, con la partecipazione del Capitolo della Cattedrale, della Collegiata e dei sacerdoti della città. La sera, alle 20, avrà luogo una processione con le reliquie che attraverserà Porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello e piazza San Placido. Un momento particolarmente significativo sarà l’omaggio delle persone con disabilità, organizzato dalle associazioni “Come ginestre” e “Sant’Agata in Cattedrale”
l ciclo delle celebrazioni terminerà lunedì 18 agosto, giorno della Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale, con la Santa Messa delle ore 10.