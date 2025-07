È stato ufficialmente presentato venerdì, presso l’Arcivescovado, il calendario delle celebrazioni di “Sant’Agata d’Estate 2025”, alla presenza dell’arcivescovo Luigi Renna e del sindaco di Catania, Enrico Trantino. L’iniziativa liturgica accompagnerà i fedeli nel cammino spirituale che conduce al significativo anniversario dei 900 anni dal ritorno delle reliquie della Santa Patrona, previsto per il prossimo anno.

Il nuovo programma delle celebrazioni

Il programma prenderà il via mercoledì 6 agosto con la consueta Santa Messa del primo mercoledì del mese e la presentazione delle intenzioni di preghiera da parte dei devoti davanti al sacello di Sant’Agata.

Il momento più significativo delle celebrazioni sarà domenica 10 agosto, con la traslazione del sacro Velo di Sant’Agata al Santuario diocesano della Madonna della Sciara, a Mompileri. A seguire, alle ore 19.30, si terrà una solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale, alla quale prenderanno parte fedeli e rappresentanti delle associazioni agatine.

Martedì 12 agosto, in occasione della festa di Sant’Euplio, sono in programma numerose celebrazioni nella Cattedrale. Tra i momenti più rilevanti, la traslazione del braccio reliquiario del martire dalla Cattedrale fino all’area dove sorgeva l’antica chiesa di piazza della Borsa. L’evento sarà seguito da un momento di preghiera con la reliquia, dalla recita del Rosario animata dal gruppo “Amici del Rosario” e, infine, da una Santa Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo, alla quale parteciperanno i Diaconi dell’Arcidiocesi.

Le ultime giornata di celebrazioni

Il 15 agosto, in occasione della solennità dell’Assunzione di Maria al cielo, nella Basilica Cattedrale si svolgeranno celebrazioni eucaristiche per l’intera giornata. Il giorno successivo, 16 agosto, sarà dedicato all’esposizione del Velo di Sant’Agata, seguita da una suggestiva processione serale che partirà da piazza Duomo e percorrerà i luoghi più significativi del culto agatino, tra cui via Dusmet e la chiesa di San Placido. Durante il percorso è prevista una tappa alla “fontanella di Sant’Agata”, dove mons. Carmelo Asero, parroco della Basilica Collegiata, guiderà un momento di riflessione.

Domenica 17 agosto si celebrerà il 899° anniversario del ritorno delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli. La giornata inizierà alle ore 8 con l’apertura del sacello e la traslazione delle reliquie all’altare maggiore, seguita da celebrazioni eucaristiche che si svolgeranno per tutto il giorno. Dalle 9 alle 18 sarà possibile venerare le reliquie nella cappella dedicata alla Santa. Alle 10.30 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, con la partecipazione del Capitolo della Cattedrale, della Collegiata e dei sacerdoti della città. La sera, alle 20, avrà luogo una processione con le reliquie che attraverserà Porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello e piazza San Placido. Un momento particolarmente significativo sarà l’omaggio delle persone con disabilità, organizzato dalle associazioni “Come ginestre” e “Sant’Agata in Cattedrale”.

Il ciclo delle celebrazioni terminerà lunedì 18 agosto, giorno della Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale, con la Santa Messa delle ore 10.