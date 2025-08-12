ormai da diverse settimane Catania è protagonista di una mostra che racconta l’antico Egitto! Infatti, presso il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane di Catania e già dal 17 giugno 2025 è in esposizione la tanto attesa mostra “ULTRASKY: Alla scoperta del Blu Egizio dalle Arti alle Scienze“. Si tratta di un progetto che unisce innovazione, arte e storia in un racconto interdisciplinare sul primo pigmento sintetico della storia. Di seguito tutte le info a riguardo.

Il percorso espositivo

ULTRASKY non si limita a essere un semplice evento espositivo, ma rappresenta una vera e propria fusione tra storia e innovazione, un ponte che collega il passato con le sfide del futuro. Il protagonista di questa esperienza è il blu egizio, un pigmento antico noto per le sue straordinarie proprietà ottiche e la sua incredibile sostenibilità. Utilizzato già nelle civiltà antiche per creare opere di grande valore, il blu egizio sta vivendo una nuova vita nell’ambito della ricerca scientifica, dove viene studiato per applicazioni moderne in settori pionieristici come la bioedilizia, la sensoristica avanzata e la medicina.

La mostra ULTRASKY esplora queste connessioni, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere come la storia di un pigmento antico possa interagire con le tecnologie più moderne. Attraverso le opere di nove artisti italiani contemporanei, in cui ogni artista si confronta con il materiale e le sue possibilità espressive in modi inediti e stimolanti.

Le opere presenti

Tra le opere presenti vi sono:

Viola Alpi (moda): capi anticontraffazione ispirati al pigmento.

Collettivo CaCO3 (mosaico): reinterpretazione del mosaico moderno.

Andrea Chidichimo (pittura): uso espressivo e luminoso del colore.

Stefano Conticelli (installazioni): interazione fisica con la luce

Giuliano Giuman (vetro): trasparenze che amplificano il pigmento.

Kamilia Kard (arte digitale): stampa 3D e multimedialità.

Matteo Peducci (scultura): armonia tra suono e forma.

Erica Tamborini (ceramica e performance): dialogo tra corpo e materia.

Franco Vitelli (intarsio): geometrie dal forte impatto visivo.

Attraverso strumenti tecnologici come visori avanzati, i visitatori potranno osservare gli effetti dell’infrarosso generato dal blu egizio, andando oltre ciò che l’occhio umano percepisce. Un’esplorazione che avvicina l’arte alle potenzialità della scienza.

Info e orari

La mostra si terrà presso il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane di Catania fino al 2 settembre e sarà visitabile dal lunedi a venerdi, dalle ore 08:30-13:00 (ultimo ingresso) e dal lunedi a giovedi, dalle ore ore 14:30-17:00 (ultimo ingresso). Domenica chiuso.

L’ingresso sarà gratuito per tutti.