“Lo svincolo di Fontanarossa, principale raccordo stradale verso l’aeroporto di Catania, continua a rappresentare un serio problema per automobilisti e viaggiatori. Buio totale, segnaletica carente e manto stradale dissestato trasformano quotidianamente quello che dovrebbe essere un collegamento rapido e sicuro in un percorso ad ostacoli, con evidenti rischi per la sicurezza pubblica”. Questo è quanto denunciato dal partito Azione, che, attraverso i propri rappresentanti locali, ha segnalato il persistente stato di abbandono dell’intera area. Nello specifico è stata evidenziata una totale assenza di illuminazione e di adeguata segnaletica stradale nello svincolo che conduce all’aeroporto di Fontanarossa.

La denuncia del partito Azione

“È davvero sconcertante che, dopo tutti questi anni, nessuno abbia sentito l’urgenza di intervenire – ha dichiarato Pippo Ferrante, segretario provinciale di Azione –. Non stiamo parlando di opere titaniche, ma di garantire l’essenziale: un’illuminazione decente e una segnaletica chiara. È il minimo che si possa pretendere per un’infrastruttura strategica come questa”.

Una posizione condivisa anche dal coordinatore di Azione Catania, Marco Magnano San Lio, che ha definito la situazione in cui versa lo svincolo. Il coordinatore ha definito quanto sta accadendo ormai da diverso tempo “surreale”, denunciando la totale assenza di attenzione da parte delle istituzioni.

Secondo Magnano San Lio, lo stato di degrado dello svincolo rappresenta non solo un disagio per chi vi transita quotidianamente, ma soprattutto un grave rischio per la sicurezza stradale. “Questa condizione non solo genera disagi a chi transita, ma rappresenta una vera e propria minaccia alla sicurezza. Di notte, senza illuminazione, la pericolosità aumenta in maniera esponenziale. Non possiamo più tollerare questa inerzia”, ha dichiarato.