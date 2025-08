Bonus mamme lavoratrici 2025: Con il Bonus mamme lavoratrici 2025, lo Stato italiano rafforza il sostegno alle famiglie con figli, introducendo un contributo economico mirato alle madri con redditi sotto i 40.000 euro. Il beneficio, istituito con il Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025, prevede un pagamento unico annuale, pensato per alleggerire il carico economico delle donne che conciliano maternità e lavoro. L’importo massimo previsto è di 480 euro annui, pari a 40 euro al mese per ogni mese lavorato nel corso dell’anno.

Chi può accedere al Bonus mamme lavoratrici 2025

Il contributo non è universale, ma riservato alle mamme che rispettano specifici requisiti. In particolare, possono accedere al Bonus mamme lavoratrici:

Le madri con almeno due figli e un reddito da lavoro annuo fino a 40.000 euro;

Le beneficiarie devono essere dipendenti (a tempo determinato o indeterminato), autonome o libere professioniste;

Il contributo è erogabile fino al decimo anno del figlio minore per chi ha due figli, e fino al diciottesimo anno per chi ha tre o più figli.

Come funziona il pagamento: niente mensilità, solo erogazione annuale

La principale novità introdotta dal decreto riguarda le modalità di pagamento. Il Bonus mamme lavoratrici non verrà più versato mensilmente, ma in un’unica soluzione a dicembre. L’INPS accrediterà l’importo sulla base dei mesi effettivamente lavorati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Per ricevere il bonus, sarà obbligatoria la presentazione di una domanda, e il pagamento non sarà automatico.

Il bonus non è soggetto a tassazione e non concorre alla formazione del reddito, né ai fini IRPEF né ai fini contributivi.

Esonero contributivo per chi ha tre figli: fino a 3.000 euro in busta paga

Accanto al nuovo bonus annuale, resta in vigore anche l’esonero dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) per le madri con almeno tre figli, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. In questo caso, il vantaggio si traduce in una busta paga più alta (fino a 250 euro in più al mese), senza penalizzare la futura pensione. Il beneficio è valido fino al 31 dicembre 2026, ma solo per lavoratrici a tempo indeterminato.

Bonus mamme lavoratrici 2025: Attenzione alle scadenze e ai documenti richiesti

Poiché il Bonus mamme lavoratrici viene pagato a fine anno, sarà essenziale presentare la domanda nei tempi stabiliti. La mancata richiesta comporta la perdita dell’intero beneficio. È quindi consigliabile tenere sempre aggiornati i documenti relativi a reddito, situazione familiare, contratto di lavoro e dati dei figli. Il contributo rappresenta un passo avanti nel sostegno al lavoro femminile, ma non copre tutte le situazioni: restano escluse molte madri con lavori discontinui, part-time o redditi irregolari.