STMicroelectronics chiarisce ufficialmente la propria posizione in merito alle notizie circolate negli ultimi giorni riguardanti presunti esuberi nello stabilimento di Catania. L’allarme era stato lanciato dalla Fiom Cgil etnea, che aveva parlato di un possibile piano di uscita per 206 lavoratori. In risposta, la multinazionale ha diramato una nota in cui smentisce categoricamente l’esistenza di qualsiasi piano di licenziamenti. “La cifra citata – si legge nel comunicato – è stata interpretata in modo errato. Non si tratta di esuberi nel settore produttivo, ma di una stima che fa riferimento ai pensionamenti previsti nei prossimi anni”.

Uscite solo su base volontaria e condivisa

STMicroelectronics ha voluto sottolineare come ogni eventuale uscita dal personale sarà gestita unicamente su base volontaria e nel pieno rispetto del confronto con le parti sociali. Nessuna decisione sarà presa unilateralmente dall’azienda, ribadendo così l’importanza di un dialogo costante con le organizzazioni sindacali per tutelare i lavoratori coinvolti. La società tiene inoltre a precisare che non è in corso alcuna riduzione del personale nelle attività di manufacturing a Catania, e che le attività produttive dello stabilimento proseguono regolarmente.