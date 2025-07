A partire dalle ore 7 di venerdì 25 luglio 2025 e fino all’11 agosto, sarà attivo un restringimento della corsia di emergenza lungo un breve tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, esattamente tra il km 190,100 e il km 190,250, nella carreggiata in direzione Catania. Il provvedimento, predisposto da Anas, si inserisce nell’ambito di un intervento di manutenzione marginale ma necessario alla sicurezza del tracciato.

Intervento sulle barriere e installazione del portale a bandiera

I lavori previsti riguardano l’adeguamento delle barriere di sicurezza e la posa di un portale a bandiera, elementi indispensabili per migliorare la protezione passiva degli utenti in transito e per ottimizzare la segnaletica stradale. Anas ha assicurato che l’intervento sarà condotto senza impatti significativi sulla viabilità, grazie al ridotto ingombro dell’area interessata e al mantenimento della piena funzionalità delle corsie di marcia e sorpasso.

Nessuna deviazione, attenzione alla segnaletica

Durante tutto il periodo del cantiere, non sono previste deviazioni o chiusure di carreggiata. Tuttavia, gli automobilisti in transito lungo il tratto indicato sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità in prossimità del cantiere, in particolare nelle ore diurne in cui saranno operativi i mezzi e gli operai. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di manutenzione ordinaria della rete stradale siciliana, con l’obiettivo di migliorare gli standard di sicurezza su una delle principali arterie dell’isola.