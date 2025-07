Meteo Sicilia: Il weekend si apre all’insegna del bel tempo in Sicilia. Secondo le ultime previsioni, l’alta pressione continuerà a dominare il quadro meteorologico dell’isola, garantendo giornate soleggiate e temperature estive. Da venerdì a domenica, cieli sereni o poco nuvolosi accompagneranno i siciliani e i turisti in spiaggia, tra escursioni e appuntamenti all’aperto. Le temperature massime saranno comprese tra i 30 e i 41 gradi, con punte più alte nelle aree interne e meridionali. Scopriamo nel dettaglio, giorno per giorno, cosa aspettarsi dal meteo in Sicilia.

Meteo Sicilia, venerdì: bel tempo diffuso e caldo estivo

Il Meteo Sicilia per venerdì prevede condizioni stabili grazie alla presenza dell’alta pressione. Su tutta l’isola si registreranno cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Le temperature massime oscilleranno tra i 29 e i 35°C, con un lieve rialzo anche dei valori notturni. Le città più calde saranno Agrigento (35°C), Caltanissetta (34°C) e Siracusa (34°C). I venti soffieranno prevalentemente deboli o moderati, senza fenomeni di rilievo. In particolare, Trapani e Siracusa saranno interessate da venti moderati da nord-est e est-nordest.

Sabato: caldo in lieve aumento e cieli sereni

Sabato il Meteo Sicilia continuerà a essere dominato da condizioni anticicloniche, con un ulteriore lieve aumento della pressione. Il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Le temperature massime si manterranno elevate, comprese tra i 30 e i 35°C, con punte di 35°C previste a Siracusa e Agrigento. I venti saranno generalmente deboli, con qualche rinforzo locale, in particolare lungo le coste. Anche le minime notturne saliranno leggermente, rendendo le notti più afose, soprattutto nei centri urbani.

Meteo Sicilia, domenica: picchi di calore eccezionali, oltre i 40°C

Domenica si registrerà un deciso incremento delle temperature, con il Meteo Sicilia che prevede condizioni di caldo molto intenso. Le massime potranno raggiungere i 41°C a Siracusa, i 38°C a Catania e i 37°C a Caltanissetta e Ragusa. Anche nelle città costiere, come Palermo e Trapani, il clima sarà torrido, con valori rispettivamente di 34°C e 32°C. Il cielo resterà sereno su tutta l’isola, mentre i venti soffieranno moderati, con raffiche più sostenute nel trapanese e nel siracusano. La giornata sarà caratterizzata da condizioni tipiche da ondata di calore, e si raccomanda particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.