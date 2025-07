La Regione Siciliana ha stanziato 3 milioni di euro, provenienti dal Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, per finanziare le borse di dottorato di ricerca in Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) relative all’anno accademico 2025-2026. Il contributo rientra nella seconda finestra dell’Avviso 17/2024, pubblicato dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale. Complessivamente, l’avviso prevede un investimento pari a 6 milioni e 90 mila euro per il biennio accademico 2024-2025 e 2025-2026.

Opportunità per Accademie e Conservatori dell’Isola

L’iniziativa è destinata esclusivamente alle Accademie di belle arti e ai Conservatori musicali con sede in Sicilia. Si tratta della prosecuzione di un progetto avviato lo scorso anno, grazie alla riforma introdotta dal governo nazionale e dal ministro dell’Università e della Ricerca, che ha ufficializzato i dottorati Afam al pari di quelli universitari. Con l’Avviso 17, la Regione Siciliana ha dato il via al primo finanziamento pubblico dedicato a questo nuovo percorso di alta formazione.

Ricerca, innovazione e intelligenza artificiale al centro del progetto

Secondo l’assessore regionale Mimmo Turano, il provvedimento rappresenta un importante passo per promuovere l’accesso all’alta formazione anche nei settori artistico, musicale e coreutico, valorizzando così i talenti delle istituzioni Afam. L’obiettivo è rafforzare la crescita economica e culturale dell’Isola, incentivando la ricerca, l’innovazione e l’uso dell’intelligenza artificiale applicata all’arte e alla creatività. Le domande devono essere inviate entro le ore 23:59 del 26 agosto 2025, secondo quanto indicato all’articolo 7 dell’avviso disponibile sul sito ufficiale della Regione.