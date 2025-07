Come di consueto anche durante questo fine settimana, appena trascorso, sono stati effettuati i diversi servizi di controllo interforze, con il fine di garantire un sereno svolgimento della movida in centro città e nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti.

Le zone soggette ai controlli

Tra le zone interessate dai controlli: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea, ma anche nell’area costiera, in punti come piazza Europa, piazza Nettuno, via del Rotolo e la scogliera, considerando il notevole incremento di presenze tipico della stagione estiva.

Nel corso dell’intervento, le pattuglie coordinate dalla sala operativa della Questura hanno identificato complessivamente 256 persone, tra cui 74 risultate con precedenti penali, e sottoposto a controllo 142 veicoli, tra automobili e motocicli. Gli agenti a piedi hanno presidiato le principali aree pedonali del centro città, impedendo il passaggio di mezzi a due ruote per tutelare l’incolumità di pedoni e clienti dei locali, e hanno monitorato diversi gruppi di giovani per prevenire episodi legati al consumo di stupefacenti o all’abuso di alcolici.

Ancora parcheggiatori abusivi

Come di consueto, è stata prestata particolare attenzione al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, non solo nel centro storico ma anche lungo il lungomare, dove con l’arrivo dell’estate si registra un aumento significativo di persone, specialmente nelle ore serali. Durante i controlli, sei uomini sono stati sanzionati: cinque residenti a Catania e uno proveniente da Augusta. A tutti è stata elevata la relativa sanzione amministrativa, con il sequestro del denaro ottenuto illegalmente, per un totale di circa 116 euro.

Per due di loro è scattata anche la denuncia per violazione del provvedimento Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), emesso dal Questore di Catania, che vietava loro di sostare proprio nelle zone in cui sono stati sorpresi, note per essere i luoghi in cui abitualmente svolgono l’attività illecita. In alcuni casi, l’intervento tempestivo degli agenti è stato reso possibile grazie alle segnalazioni inviate dai cittadini alla sala operativa della Questura tramite l’app “YouPol”, rivelatasi ancora una volta uno strumento utile ed efficace per la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Sosta selvaggia e controlli stradali

L’attività di contrasto ha riguardato non solo le infrazioni legate ai divieti di sosta e alla sosta irregolare sulle strisce pedonali, ma si è concentrata soprattutto su comportamenti di guida pericolosi e imprudenti. Tra le violazioni più frequenti sanzionate figurano l’uso del cellulare alla guida, la circolazione senza casco, il mancato rispetto del semaforo rosso e la mancata adozione delle cinture di sicurezza o dei dispositivi di ritenuta per bambini. A queste si aggiungono: due contravvenzioni per guida senza aver mai ottenuto la patente, una per guida con patente scaduta e un caso di circolazione con un veicolo già sottoposto a sequestro, che sarà pertanto confiscato in via definitiva.

I controlli dei Carabinieri

Controlli simili sono stati effettuati anche dai Carabinieri, con il coinvolgimento di pattuglie della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. È stato predisposto un dispositivo composto da unità mobili, militari a piedi e Carabinieri dotati di etilometro e kit per il drug-test, posizionati lungo le arterie cittadine più trafficate. Le verifiche si sono concentrate principalmente nel centro storico, in particolare in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e aree adiacenti.

In totale, sono state identificate 89 persone e controllati 35 veicoli, di cui 12 sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle regole del Codice della Strada sono state effettuate 22 contestazioni, per un importo complessivo di circa 19mila euro con la decurtazione di 75 punti patente.

Infine, sul fronte del contrasto allo spaccio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno condotto perquisizioni nella zona di Ognina, mirate alla ricerca di droga, armi e oggetti potenzialmente pericolosi. Durante l’operazione, tre persone sono state segnalate alla Prefettura come consumatori di stupefacenti: un 42enne di Catania trovato in possesso di 1,26 grammi di marijuana, un 25enne con 2 grammi di cocaina e un 22enne, originario della provincia di Messina, con 3 grammi di hashish.