Da oggi, lunedì 14 luglio, alle ore 14:00 in punto, si apre ufficialmente la campagna abbonamenti del Catania FC per la stagione 2025/26. Non è solo una data sul calendario, ma un vero e proprio appuntamento col cuore, un momento atteso da migliaia di tifosi che, anno dopo anno, riempiono gli spalti dello stadio “Angelo Massimino” con bandiere, cori e passione viscerale. L’annuncio è arrivato con grande entusiasmo, accompagnato da una serie di novità pensate per rendere l’esperienza di tifo ancora più moderna e personalizzata.

Dove comprare gli abbonamenti

Quest’anno, l’abbonamento garantirà l’accesso a tutte e 19 le partite casalinghe del girone C della Serie C Sky Wifi. Ma per sottoscriverlo, serve prima la “We Catania Card“, indispensabile per entrare allo stadio e valida anche come strumento identificativo. Per ottenerla, bisognerà collegarsi online su www.ticketone.it, completare la richiesta e ricevere via email un PDF con un codice personale. Il documento servirà per finalizzare l’abbonamento, online oppure ai botteghini.

La grande novità del 2025? La card includerà la foto del titolare, un accorgimento che migliora la sicurezza e rafforza l’identità del tifoso rossazzurro. Una piccola ma significativa innovazione che rende l’abbonamento qualcosa di più: una tessera d’appartenenza.

I botteghini dello stadio Massimino, in Piazza Spedini, saranno come sempre il cuore pulsante delle operazioni: aperti dal lunedì al venerdì (9:00–13:00 e 15:00–18:00) e il sabato mattina (9:00–14:00), offriranno supporto per il ritiro delle card e per l’acquisto diretto, tranne per l’eccezione inaugurale del 14 luglio, giorno d’apertura della campagna, in cui apriranno alle ore 14:00. Domenica chiusi.

I prezzi degli abbonamenti e le fasi di vendita

Si parte da 150€ per un posto in curva (ridotto a 125€ per alcune categorie) fino ai 750€ della prestigiosa Tribuna Elite (ridotto 600€), passando per Tribuna B da 300 euro e Tribuna A da 480 euro. Non manca l’opzione “Abbonamento Sostenitore” da 1.500€, riservata ai cuori rossazzurri che vogliono contribuire in maniera straordinaria al progetto sportivo. Per chi volesse acquistare il biglietto singolo i prezzi variano da 16,00 euro a 75,00 euro a seconda della postazione voluta.

Inoltre, per gli abbonati della scorsa stagione, è previsto un trattamento speciale:

dal 14 al 30 luglio parte la fase di prelazione, che consente di confermare il proprio posto a prezzo ridotto. Un segnale importante di continuità e riconoscenza.

I prezzi? Solo 120€ per le Curve (intero) e 100€ per il ridotto. Le tariffe scontate si estendono anche agli altri settori: 250€ in Tribuna B, 420€ in Tribuna A.

Dal 1° al 4 agosto , chi desidera cambiare posto potrà farlo mantenendo comunque lo sconto.

, chi desidera cambiare posto potrà farlo mantenendo comunque lo sconto. E dal 5 agosto, via alla vendita libera per tutti.

Abbonamenti speciali

Ma la vera svolta riguarda i giovanissimi: è confermato anche per il 2025 l’abbonamento Under 12 a soli 30€, valido per tutti i settori esclusi quelli in curva. Un’iniziativa pensata per avvicinare bambini e famiglie allo stadio, promuovendo la cultura del tifo corretto fin dai primi anni. Ogni adulto potrà acquistare fino a due abbonamenti Under 12, da usare nello stesso settore, garantendo così la presenza e la tutela dei minori durante le partite. Questa formula, però, è disponibile solo ai botteghini.

Sono previste riduzioni anche per le donne, per gli under 18 (nati dal 2008 in poi) e per gli over 65 (nati nel 1960 o prima). Un gesto di attenzione alle famiglie e alle fasce più sensibili della tifoseria, che rafforza l’idea di uno stadio aperto, inclusivo, popolare.

Infine, il club ha integrato nuove modalità di pagamento: oltre al classico acquisto online o in loco, sarà possibile pagare in tre rate con PayPal o Klarna, senza interessi. Una scelta che dimostra quanto il Catania FC voglia rimuovere qualsiasi ostacolo tra il tifoso e il suo posto sugli spalti.