Unict, tasse universitarie 2025/26: è stato pubblicato sul sito dell’Università di Catania, il nuovo Manifesto degli studi 2025/2026, contenente il regolamento sulla contribuzione studentesca. Ecco di seguito una spiegazione dettagliata sul pagamento delle tasse universitarie per il prossimo anno accademico.

Unict, Tasse universitarie 2025/26: importi, calcolo e quote fisse

Per l’anno accademico 2025/26, tutti gli studenti dell’Università di Catania sono tenuti a versare una quota fissa di 156 euro, composta dalla tassa regionale per il diritto allo studio pari 140 euro e dall’imposta di bollo pari a 16 euro. A questa cifra, gli studenti irregolari dovranno aggiungere un supplemento di 200 euro.

A ciò si somma il contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in base al valore dell’ISEE Università 2025, alla regolarità dell’iscrizione e al numero di crediti conseguiti entro il 10 agosto 2025. Questo contributo rappresenta la parte variabile delle tasse universitarie e può raggiungere un massimo di 2.150 euro per gli studenti regolari con crediti, mentre sale a un massimo di 2.350 euro per tutti gli altri. Il sistema di calcolo segue criteri di equità, gradualità e progressività, come previsto dalla normativa nazionale.

Tasse universitarie 2025/26: l’ISEE Università

Per ottenere l’inserimento nella corretta fascia contributiva, gli studenti devono presentare l’ISEE Università 2025 e autorizzarne l’importazione dall’INPS al momento dell’iscrizione. In assenza di detta autorizzazione o di attestazione valida, lo studente viene automaticamente collocato nella fascia massima di contribuzione. L’ISEE si ottiene compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso Caf, INPS o Comuni e il rilascio richiede in media dai 7 ai 10 giorni. La scadenza per autorizzare l’importazione è fissata al 1° dicembre 2025. Oltre questo termine è prevista una mora di 50 euro, mentre dopo il 28 febbraio 2026 non sarà più possibile presentare il documento, se non nei casi di iscrizione tardiva. Gli studenti con un ISEE fino a 22.000 euro, in regola con gli anni di iscrizione e con i crediti richiesti, sono esentati dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Unict, tasse universitarie 2025/26: studenti regolari

Per accedere a una tassazione più favorevole, l’Università di Catania distingue una categoria di studenti chiamata “regolari e con crediti”, in base a quanto previsto dalla Legge 232/2016. Si tratta di chi è iscritto da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi, aumentata di un anno. Ad esempio, per un corso triennale, rientra ancora tra gli studenti regolari chi si trova al primo anno fuori corso.