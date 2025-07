Prosegue l’impegno della Polizia Locale di Catania nel contrasto degli illeciti ambientali legati alla raccolta differenziata “porta a porta”. Nell’ultima operazione, svolta giovedì sera in diverse aree della città, sono state elevate 86 sanzioni amministrative e denunciate due persone per abbandono di rifiuti ingombranti. I controlli, disposti dai vertici del corpo e coordinati sul campo dal Commissario Lizzio, hanno coinvolto sei pattuglie del reparto ambientale in una vasta azione di monitoraggio in centro e in periferia.

Raffica di multe nei quartieri: 86 verbali da 333 euro

L’azione di verifica degli agenti, disposta dal Comandante Peruga e dal Vice Comandante Blasco, coordinata sul campo dal Commissario Lizzio, si sono concentrate nei quartieri di Cibali e Nesima, ha interessato anche numerose strade del centro e della periferia, tra cui via Rasà, via Stazzone, via Garibaldi, via Di Prima, corso Sicilia, via Passo Gravina e via Santa Sofia Bassa. In tutte le zone monitorate sono emerse infrazioni alle norme sul corretto conferimento dei rifiuti, con conseguente emissione di verbali da 333 euro ciascuno. Un’attività capillare, che rientra nella strategia di tolleranza zero annunciata dall’amministrazione per tutelare l’ambiente urbano e contrastare comportamenti incivili.

Colti sul fatto: due denunce per abbandono in via Plebiscito