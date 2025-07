Meteo Sicilia: le ondate di calore sembrano non dare tregua alla regione Sicilia e anche all’inizio di questa settimana le temperature continueranno a salire in modo significativo. Le massime previste raggiungeranno valori molto elevati, con picchi compresi tra i 38 e i 41 gradi. Inoltre per la giornata di oggi, la Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di preallerta sia per il rischio incendi che per la possibile ondata di calore. Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione, evitando l’esposizione al sole nelle ore più calde e limitando le attività all’aperto. Di seguito tutte le previsioni meteo e le massime previste in Sicilia e in particolare nella nostra città di Catania per queste giornate di intenso calore.

Meteo Sicilia, lunedì 7 luglio

Per questo inizio di luglio la Sicilia sarà investita da una forte ondata di caldo intenso, con temperature massime in aumento su tutto il territorio regionale. D’altronde per tutta la giornata il sole splenderà limpido in cielo su tutto il territorio regionale. Oggi la città più calda sarà Siracusa, dove si prevedono massime fino a 38 gradi, seguita da Catania con temperature che toccheranno i 37 gradi. Nessun capoluogo registrerà valori inferiori ai 30 gradi: la temperatura massima più bassa è prevista ad Agrigento, con una massima di 30 gradi. Si prevede però un forte calo delle temperature durante le ore notturne nelle città di Enna, dove durante il giorno si raggiungeranno i 31 gradi per poi scendere nelle ore notturne intorno ai 15 gradi. Situazione simile anche a Caltanissetta, dove sono previste massime di 33 gradi e minime di 17.

Meteo Sicilia, martedì 8 luglio

La situazione legata alle ondate di calore in Sicilia è destinata a peggiorare ulteriormente nella giornata di lunedì 8 luglio. Le temperature, sia minime che massime, subiranno un netto aumento su tutta l’isola. La città più calda sarà Siracusa, dove si prevedono picchi fino a 41 gradi. A seguire, Catania raggiungerà i 37 gradi, Agrigento i 36 gradi e Caltanissetta i 35 gradi. In ogni caso in nessun capoluogo siciliano le temperature massime scenderanno sotto i 32 gradi. SI raccomanda quindi alla popolazione di evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, di restare in luoghi freschi o climatizzati e di idratarsi regolarmente.

Meteo Sicilia, mercoledì 9 luglio

Nella giornata di mercoledì si prevede un leggero calo delle temperature massime, ma il caldo resterà comunque intenso, con nuove ondate di calore su gran parte della Sicilia. La città più calda sarà ancora una volta Siracusa, con massime fino a 37 gradi, seguita da Agrigento con 35 gradi e da Catania, dove si toccheranno i 34 gradi. L’unica eccezione sarà Trapani, che registrerà valori leggermente più contenuti, con una massima di 28 gradi e una minima di 24 gradi.