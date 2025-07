Una vasta operazione di controllo straordinario è stata condotta nel territorio del comune di Vizzini dalla Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia locale, la Forestale, i tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp di Catania) e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”.

L’iniziativa, mirata alla tutela della sicurezza dei cittadini e alla verifica della legalità nei luoghi pubblici, è stata coordinata dal commissariato di Caltagirone. Le attività hanno interessato bar, chioschi, agriturismi e strutture ricettive, con particolare attenzione al rispetto delle norme sanitarie, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tracciabilità degli alimenti.

Sotto la lente agriturismi e cucine: multe e sequestri

Nel corso dei controlli, un primo accertamento presso una struttura situata a Vizzini Scalo ha confermato la regolarità delle condizioni igienico-sanitarie e amministrative. Situazione diversa, invece, in un agriturismo delle campagne, dove sono emerse numerose irregolarità.

I tecnici dello Spresal hanno rilevato gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: assenza del piano di emergenza, impianto elettrico non conforme e mancato rispetto delle norme antincendio. Al gestore sono state comminate sanzioni per circa 5.000 euro.

Parallelamente, i controlli condotti dal corpo forestale hanno portato al sequestro di circa 540 chili di alimenti e preparati privi di documentazione di tracciabilità, per un valore commerciale stimato attorno ai 10.000 euro. In questo caso, al titolare è stata irrogata una sanzione aggiuntiva di 1.500 euro. Complessivamente, per l’agriturismo sono stati elevati verbali per un totale di 6.500 euro.

Controlli anche nei bar e nei chioschi

Altri accertamenti hanno interessato un bar del centro storico e un chiosco nella periferia del paese. In entrambi i casi non sono emerse irregolarità rilevanti e le attività sono risultate in regola con le normative vigenti.

Nel contesto dell’operazione, sono state identificate 132 persone, di cui 30 già note alle forze dell’ordine, e controllati 50 veicoli. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle normative e un’estate sicura per residenti e turisti.